Bakan Selçuk’tan son dakika asgari ücret zam açıklaması! 2020 asgari ücret zammı ne kadar oldu? |Video

Son dakika asgari ücret ne kadar oldu? Milyonlarca çalışanı ilgilendiren asgari ücret görüşmelerinde yeni rakamı belirleme çalışmalarında sona gelindi. Toplantılarının ilkini 2 Aralık'ta Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında, ikincisini 10 Aralık'ta Türk-İş'te, üçüncüsünü 17 Aralık'ta Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonunda (TİSK) yapan komisyon, dördüncü ve son toplantı için yine Bakanlıkta toplandı. Toplantının ardından 2020 yılında geçerli olacak asgari ücret rakamı Bakan Selçuk tarafından açıklandı. Bakan Selçuk, "Asgari ücret brüt 2 bin 943 lira, net 2 bin 324,70 lira olarak belirlenmiştir." dedi. Detaylar ve Bakan Zehra Zümrüt Selçuk'un canlı yayında yaptığı asgari ücret konuşmasının tamamını ahaber.com.tr sayfamız üzerinden izleyebilirsiniz.

Son dakika asgari ücret ne kadar oldu? Milyonlarca çalışanı ilgilendiren asgari ücret görüşmelerinde yeni rakamı belirleme çalışmalarında sona gelindi. Toplantılarının ilkini 2 Aralık'ta Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında, ikincisini 10 Aralık'ta Türk-İş'te, üçüncüsünü 17 Aralık'ta Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonunda (TİSK) yapan komisyon, dördüncü ve son toplantı için yine Bakanlıkta toplandı. Toplantının ardından 2020 yılında geçerli olacak asgari ücret rakamı Bakan Selçuk tarafından açıklandı.

2020 YILI ASGARİ ÜCRETİ BELLİ OLDU

Bakan Selçuk, "Asgari ücret brüt 2 bin 943 lira, net 2 bin 324,70 lira olarak belirlenmiştir." dedi.

Detaylar ve Bakan Zehra Zümrüt Selçuk'un canlı yayında yaptığı asgari ücret konuşmasının tamamını ahaber.com.tr sayfamız üzerinden izleyebilirsiniz.