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Borsa İstanbul, 111 bin puanı aştı! Nisan 2018'den bu yana en yüksek açılışını yaptı

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 13.12.2019 Güncelleme Tarihi: 13.12.2019
BORSA İSTANBUL'DAN BİR REKOR DAHA

Gelen son dakika haberine göre; 'da BIST 100 endeksi, açılışta yüzde 0,81 artışla 111.010,65 seviyesine yükseldi. Nisan 2018'den bu yana en yüksek açılışını yaptı.

Açılışta BIST 100 endeksi, 895,99 puan ve yüzde 0,81 değer kazancıyla 111.010,65 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 1,20, holding endeksi yüzde 0,49 yükseliş kaydetti. Tüm sektör endeksleri güne yükselişle başlarken, en fazla kazandıran yüzde 1,70 ile metal ana sanayi oldu.

MERKEZ BANKASI KARARLARI...

Analistler, ABD 'nın ardından dün de Avrupa Merkez Bankası ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın () beklentiler doğrultusunda hareket etmesinin yanı sıra, ABD ile arasında bu ay içinde bir anlaşma imzalanacağına yönelik haberlerle küresel risk iştahının arttığını bildirdi.

110 BİN PUANIN ÜSTÜNDE KAPATTI

Dün, TCMB'nin politika faizini 200 baz puan indirerek yüzde 12'ye çekmesi sonrası 'da alımların güçlendiğini anımsatan analistler, BIST 100 endeksinin 24 Nisan 2018'den bu yana ilk kez 110.000 puanın üzerinde kapanış yaptığına dikkati çekti.

Analistler, bugün yurt içinde sanayi üretimi, ABD'de ise perakende satışlar verilerinin takip edileceğini ifade ederek, teknik açıdan endeks kontratında 111.200 ve 112.500 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.

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