2020’de büyümenin yıldızı Türkiye! Gelecek yıla damga vuracak...
Kur saldırısını püskürtüp, büyümeye başlayan Türkiye, 2020’ye de damga vuracak. Trilyonlarca doları yöneten yabancı fon yöneticilerine göre, 2020’de en fazla büyümesi beklenen ülke Türkiye oldu.
Geçen yılki kur saldırısının ardından, "Ekonomisi batıyor, cari açığı finanse edemez, küçülme kaçınılmaz" değerlendirmesini yapanları, "etkileyici performans gösterdi" noktasına getirip tahminlerini yukarı revize ettirmek zorunda bırakan Türkiye, 2020 yılına da damga vuracak. Trilyonlarca doları yöneten fon yöneticileri ve stratejistler, 2020'de büyüme performansı sergilemesi beklenen ülkeler sıralamasının en üstüne Türkiye'yi koydu.
TÜRKİYE İLK SIRADA
Bloomberg'in 57 fon yöneticisi ve stratejist ile yaptığı gelişmekte olan ülke anketine göre, Türkiye 2020'de büyümenin en çok beklendiği ülke oldu. Anket sonuçlarına göre katılımcıların yüzde 64'ü Türkiye'nin önümüzdeki yıl büyüyeceğini, yüzde 26'sı sabit kalacağını, sadece yüzde 10'u ise gerileyeceğini öngördü. Küçülme beklentisi en düşük olan ülke sıralamasında da Türkiye en başta yer aldı. Türkiye ekonomisi geçen yılki kur ve enflasyon saldırısının ardından üç çeyrek art arda küçüldükten sonra, bu yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 0.9 ile tekrar büyüme dönemine girdi.
ENFLASYON DÜŞECEK
Fon yöneticilerinin enflasyona ilişkin beklentilerinde de Türkiye, ön plana çıkan ülkeler arasında yer aldı. Ankete katılanların yüzde 45'i Türkiye'de 2020'de enflasyonun gerileyeceği tahmininde bulundu. Türkiye bu beklentide de ilk üç arasında bulunuyor. Geçen yılki kur saldırısının ardından Ekim 2018'de yüzde 25.24'e çıkan enflasyon, dengelenme sürecindeki olumlu performansla kasım sonu itibarıyla yüzde 10.5'e indi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER EKONOMİ HABERLERİ
- Yabancıların gözü lojistik sektöründe
- Hava kargonun % 65’ı mega kentten geçti
- Dünyanın en hızlı büyüyeni Turkish Cargo
- İBB’den yine büyük zam
- 1.1 milyar dolarlık rekor kaynak
- 8.845 sağlıkçı alınıyor
- Emekliye çift tazminat
- Kartalkaya sezonu açtı
- İstanbul kargo üssü oluyor
- Yerli güneş paneli Ankara’da üretilecek
- Son dakika: FETÖ'den Polis Koleji Giriş Sınavı sorularını alan şahıslara operasyon
- Son dakika: Adana'da düğmeye basıldı! DEAŞ'a operasyon...
- Beşar Esad rejimi ile PYD-PKK ile arasında 'özerklik' pazarlığı!
- Son dakika: Herkesin gözü orada! Trump için karar veriliyor...
- Endonezya'da şiddetli yağış sonrası sel: 2 ölü
- Ankara'da apartman dairesinde yangın: 1'i ağır, 3 yaralı
- Son dakika: Jeremy Corbyn istifa edeceğini duyurdu
- İngiltere seçim sonuçları belli oldu mu? 2019 İngiltere seçimlerini kim kazandı?
- Başakşehir’in muhtemel rakipleri kim? UEFA Avrupa Ligi’nde Başakşehir’in 2.turdaki muhtemel rakipleri…
- Bir Zamanlar Çukurova 48. bölüm izleyicilerle buluştu! Bir Zamanlar Çukurova 49. yeni bölüm fragmanı geldi mi?
- Ferrari detayı dikkat çekiyor… Yerli otomobil fiyatı ne kadar olacak? Yerli otomobil özellikleri neler?
- Masterchef Cemre Alican sevgili mi? Masterchef Cemre ile Alican arasında şaşırtan gelişme!