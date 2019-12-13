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Ekim ayı sanayi üretimi rakamları açıklandı

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 13.12.2019 Güncelleme Tarihi: 13.12.2019
EKİM AYI SANAYİ ÜRETİMİ RAKAMLARI AÇIKLANDI

Gelen son dakika haberine göre... İstatistik Kurumu, ekim ayı endeksini açıkladı. Sanayi üretimi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,8 arttı.

Sanayinin alt sektörleri (2015=100 referans yıllı) incelendiğinde, 2019 yılı Ekim ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre %6,5, sektörü endeksi %3,7 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %1,2 arttı.

Sanayinin alt sektörleri (2015=100 referans yıllı) incelendiğinde, 2019 yılı Ekim ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre %0,4 artarken imalat sanayi sektörü endeksi %1,1 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %0,3 azaldı.

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