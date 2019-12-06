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Borsa İstanbul'dan yeni rekor

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 06.12.2019 Güncelleme Tarihi: 06.12.2019
BORSA İSTANBUL'DAN YENİ REKOR

Güne yükselişle başlayan 'da BIST 100 endeksinde 109 bin direnci aşıldı...

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