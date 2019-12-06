Borsa İstanbul'dan yeni rekor
Giriş Tarihi: 06.12.2019 Güncelleme Tarihi: 06.12.2019
Güne yükselişle başlayan Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksinde 109 bin direnci aşıldı...Ayrıntılar geliyor...
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