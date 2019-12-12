Borsa İstanbul'dan yeni rekor!
Son dakika haberi... Borsa İstanbul Nisan 2018'den bu yana 110 bin puanı aşarak yeni bir rekora imza attı. BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 2.192,98 puan artarken, toplam işlem hacmi 10,7 milyar lira olarak gerçekleşti.
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 2.192,98 puan artarak 110.114,66 puandan kapandı.
BIST 100 endeksi, güne 634,21 puan ve 0,59 yükselişle 108.555,89 puandan başladı. Gün içinde en düşük 108.555,89 puanı, en yüksek 110.114,66 puanı gören endeks, günü önceki kapanışa göre yüzde 2,03 artışla 110.114,66 puandan tamamladı.
Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 2,13, sanayi endeksi yüzde 1,72, teknoloji endeksi yüzde 1,93, hizmetler endeksi yüzde 1,67 değer kazandı.
BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 2.801,35 puan ve yüzde 2,13 değer kazanımıyla 134.182,32 puandan kapandı. İşlem gören 527 hisse senedinin 289'u prim yaptı, 102'si geriledi. Türk Hava Yolları, ASELSAN, Petkim, Garanti Bankası ve Emlak Konut GYO en çok işlem gören hisse senetleri oldu.
ALTININ ONSU 1.466,91 DOLAR
Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.15 itibarıyla 1.466,91 dolardan işlem görüyor.
Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,10 artışla 274 bin 400 liradan tamamladı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 5,7835 lira, satışta 5,8067 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 5,7941 lira, satışta 5,8173 lira olarak belirlemişti.
Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 20 Ekim 2021 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 11,63'ten, bileşik getirisi de yüzde 11,97'den gerçekleşti.
Uluslararası piyasalarda, saat 18.15 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1122, sterlin/dolar paritesi 1,3145, dolar/yen paritesi de 109,11 düzeyinde seyrediyor.
Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 65,07 dolardan işlem görüyor.
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