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Borsa İstanbul'da yeni rekor

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 02.12.2019 Güncelleme Tarihi: 02.12.2019
BORSA İSTANBUL'DA YENİ REKOR

Büyüme ve ihracat rakamlarının açıklanmasının ardından ekonomide yüzleri güldüren bir haber daha geldi. , 108 bin seviyesini aşarak yeni bir rekora imza attı.

108 bin seviyesini aşarak yeni bir rekora imza attı. Borsa, böylelikle yılın en yüksek seviyesini de görmüş oldu.

Borsa İstanbul 100 endeksi 108 bin seviyesini aşarak rekorunu tazeledi ve yılın en yüksek seviyesini yeniledi.

Endeks, en yüksek 108 bin 154 seviyesini görürken, saat 7.25 itibarıyla 108 bin 102 seviyesinden işlem görüyor. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,84 artışla 107.799,61 puana çıkmıştı.

Son dakika: Berat Albayrak: Büyüme ivmemiz artmaya devam etti SON DAKİKA: BERAT ALBAYRAK: BÜYÜME İVMEMİZ ARTMAYA DEVAM ETTİ
Son dakika: Kasım ayı ihracat rakamları açıklandı SON DAKİKA: KASIM AYI İHRACAT RAKAMLARI AÇIKLANDI
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