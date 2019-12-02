Asgari ücrette son dakika gelişmesi! 2020 asgari ücret ne kadar olacak?
Giriş Tarihi: 02.12.2019
Asgari ücrette son dakika gelişmesi… 2020 yılı asgari ücreti ne kadar olacak? sorusu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2020'de geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında ikinci toplantısını Türk-İş'in ev sahipliğinde 10 Aralık'ta yapacak.Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk başkanlığında ilk toplantısını yapan Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun çalışma programı belirlendi.
İkinci toplantısını 10 Aralık'ta işçi tarafını temsil eden Türk-İş'in ev sahipliğinde gerçekleştirecek Komisyon, üçüncü toplantısını 17 Aralık'ta işverenleri temsil eden Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu'nda (TİSK) yapacak.
Komisyonun dördüncü ve son toplantısının ise Bakanlığın ev sahipliğinde, bu ayın son haftasında yapılması planlanıyor.
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