Son dakika: Kasım ayı ihracat rakamları açıklanıyor
Giriş Tarihi: 02.12.2019 Güncelleme Tarihi: 02.12.2019
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Kasım ayına ilişkin ihracat rakamlarını canlı yayında açıkladı. Kasım ayında ihracat 16 milyar 214 milyon dolar olarak gerçekleşti.
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan Kasım ayı dış ticaret verilerini açıkladı. Kasım'da ihracat 16.21 milyar dolar olarak gerçekleşti. Kasım'da ihracat ilk 11 ayda yüzde 1,77 artışla 165,7 milyar dolara ulaştı. Kasım'da ithalat yüzde 11,44 artışla 18,17 milyar dolar oldu.
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