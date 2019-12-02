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Son dakika: Kasım ayı ihracat rakamları açıklanıyor

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 02.12.2019 Güncelleme Tarihi: 02.12.2019
KASIM AYI İHRACAT RAKAMLARI AÇIKLANDI

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, ayına ilişkin rakamlarını canlı yayında açıkladı. Kasım ayında ihracat 16 milyar 214 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ayı dış ticaret verilerini açıkladı. Kasım'da 16.21 milyar dolar olarak gerçekleşti. Kasım'da ihracat ilk 11 ayda yüzde 1,77 artışla 165,7 milyar dolara ulaştı. Kasım'da ithalat yüzde 11,44 artışla 18,17 milyar dolar oldu.

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