Patenti aldı ihracata başlıyor
Giriş Tarihi: 03.12.2019
Kadın girişimci Dilan Polat, uzun yıllar üzerinde çalıştığı zayıflamaya yönelik Rasping'in patentini alarak dünyada ilk defa kullanılan bir makine üretti. İlk makineyi yurt dışında bir merkezde ürettiklerini anlatan Polat, "Şimdi ise Türkiye'de yerli imkanlarla seri üretimine başladık" dedi.Kadın girişimci Dilan Polat, uzun yıllar üzerinde çalıştığı zayıflamaya yönelik Rasping'in patentini alarak dünyada ilk defa kullanılan bir makine üretti. İlk makineyi yurt dışında bir merkezde ürettiklerini anlatan Polat, "Şimdi ise Türkiye'de yerli imkanlarla seri üretimine başladık" dedi. Yurt dışından en yoğun ilginin Almanya ve Hollanda'dan geldiğini söyleyen Polat, şöyle konuştu: "İlk etapta yurt dışından 5 makine siparişi aldık ve üretimine başladık. Yurt dışından 150 bin liraya gelen makineyi yerli hale getirdik ve 80 bine satışını yapacağız. Teknoloji ithal etmek yerine ülkemizin milli sermayesi ile teknoloji ihracatı yapmaya başlayacağız. Ağırlığımız yurt dışı olacak. Yurt içinde ise 2020 yılında 5 şehirde bayi açmayı hedefliyoruz. Şu anda 60 kişiye istihdam sağlıyoruz. Yeni şubelerle hedef 100 kişiye istihdam sağlamak."
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