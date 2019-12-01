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10 bin gence yeni meslek

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 01.12.2019 Güncelleme Tarihi: 01.12.2019
10 BİN GENCE YENİ MESLEK

kaybolmaya yüz tutmuş meslekleri ekonomiye kazandıracak. Sütçülük, yorgancılık, şapkacılık, macunculuk, çömlekçilik, sepetçilik, saat tamirciliği, bakırcılık gibi onlarca meslek, ve teşvik kapsamına alındı.

Hükümet kaybolmaya yüz tutmuş meslekleri ekonomiye kazandıracak. Sütçülük, yorgancılık, şapkacılık, macunculuk, çömlekçilik, sepetçilik, saat tamirciliği, bakırcılık gibi onlarca meslek, ve teşvik kapsamına alındı.

Çalışma Bakanlığı, bu kapsamda kaybolmaya yüz tutmuş geleneksel mesleklerin eğitim ve öğretimi için 'nin çok sayıda ilinde kurslar başlatıyor.

İlk etapta kurslara 10 bin kişi alınacak. Ustalardan eğitim alan bu kişilere teşvik de verilecek.

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