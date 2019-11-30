TANAP Avrupa’ya bağlandı! Başkan Erdoğan ve İlham Aliyev butona birlikte bastı

Kısa adı 'TANAP' olan Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı'nın Avrupa bağlantısı Edirne'de düzenlenen törenle Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev katılım sağladı. Tarihi törende konuşan Başkan Erdoğan ve İlham Aliyev butona birlikte basarak Avrupa'ya bağlanmayı sağladı.