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TANAP Avrupa’ya bağlandı! Başkan Erdoğan ve İlham Aliyev butona birlikte bastı

Kısa adı 'TANAP' olan Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı'nın Avrupa bağlantısı Edirne'de düzenlenen törenle Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev katılım sağladı. Tarihi törende konuşan Başkan Erdoğan ve İlham Aliyev butona birlikte basarak Avrupa'ya bağlanmayı sağladı.

Giriş Tarihi: 30.11.2019 15:50 Güncelleme Tarihi: 30.11.2019 15:55
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TANAP Avrupa’ya bağlandı! Başkan Erdoğan ve İlham Aliyev butona birlikte bastı

Yatırım tutarı yaklaşık 7 milyar dolar olan TANAP, bugün Yunanistan sınırında Trans Adriyatik Boru Hattı (TAP) üzerinden Avrupa'ya bağlanıyor.

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TANAP Avrupa’ya bağlandı! Başkan Erdoğan ve İlham Aliyev butona birlikte bastı

Edirne'nin İpsala ilçesi Sarıcaali Köyü'nde bulunan TANAP MS4 Ölçüm İstasyonu'nda gerçekleştirilen törene, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev de katıldı.

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TANAP Avrupa’ya bağlandı! Başkan Erdoğan ve İlham Aliyev butona birlikte bastı

TANAP AVRUPA'YA BÖYLE BAĞLANDI

Başkan Erdoğan ve İlham Aliyev butona birlikte bastı.

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TANAP Avrupa’ya bağlandı! Başkan Erdoğan ve İlham Aliyev butona birlikte bastı

İşte tarihi törenden yansıyan kareler...

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TANAP Avrupa’ya bağlandı! Başkan Erdoğan ve İlham Aliyev butona birlikte bastı