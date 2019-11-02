02 Kasım 2019, Cumartesi
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Fitch Türkiye kararını açıkladı

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 02.11.2019
FİTCH TÜRKİYE KARARINI AÇIKLADI

, 'nin kredi notunu "BB-" olarak teyit ederek görünümünü "Negatif"ten "Durağan"a revize etti.

detaylar gelecek...

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