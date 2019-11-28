Kop Tüneli'nde çalışmalar yeniden hızlandı

Karadeniz'den Doğu Anadolu'ya açılan yolların en önemli geçit noktasında bulunan ve kışın sürücülerin korkulu rüyası Kop Dağı'nda yapımı süren tünelde çalışmalar hızlandı.

Karadeniz ile Doğu Anadolu'yu birbirine bağlayan en önemli arterlerden Erzurum-Trabzon kara yolunda yapımı süren ve kazı sırasında zemininde kile rastlanması nedeniyle inşaatı yavaşlayan Kop Tüneli'nde çalışmalar yeniden hız kazandı.

Kış aylarında buzlanma nedeniyle özelikle ağır tonajlı araçların geçmekte zorlandığı, coğrafi şartlar nedeniyle zaman zaman tipi nedeniyle kapanan Kop Geçidi, tünelin hizmete açılmasıyla sürücülerin korkulu rüyası olmaktan çıkacak.



TİCARETE VE TURİZMİN GELİŞECEK



Erzurum-Bayburt karayolu güzergahındaki 2 bin 409 rakımlı Kop Dağı'nda yapımı devam eden ve Doğu Anadolu'yu Karadeniz'e bağlayacak olan Kop Tüneli, tamamlandığında hem bölgedeki ticarete hem de turizmin gelişmesine önemli katkı sağlayacak.



TEMELİ BİNALİ YILDIRIM DÖNEMİNDE ATILMIŞTI

Temeli Başbakan Binali Yıldırım'ın Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı olduğu dönemde atılan ve yapımına 5 yıl önce başlanan çift tüplü tünel, 13 bin metre uzunluğunda olacak.

Toplamda 358 milyon liraya mal olacak ve bölünmüş yolun bitmesiyle yılda 1 milyon 869 bin saat zaman, 9,7 milyon litrelik de akaryakıt tasarrufu sağlaması amaçlanan tünel aracılığıyla vergiler dahil yılda toplam 96,4 milyon lira tasarruf edilerek milli ekonomiye de önemli katkı sunulacak.