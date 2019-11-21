Goldman Sachs, Fitch, Citi ve IIF'in Türkiye yorumu: İnanılmaz bir iş başardı

Batılı finans kurumları da kur atakları ile sarsılmaya çalışılan Türkiye ekonomisinin son bir yıllık dengelenme sürecinde attığı adımların hakkını vermeye başladı. Goldman Sachs, Fitch, Citi ve IIF yaz aylarından bu yana gösterilen performans için ‘Türkiye inanılmaz bir iş başardı’ yorumunu yaptı.

Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği'nin (TSPB) düzenlediği 4'üncü Sermaye Piyasaları Kongresi'nin ikinci gününe Türkiye'nin ekonomik performansı damga vurdu. Katılımcılar Türkiye ekonomisinin kur ataklarından bu yana 'olağanüstü bir performans' sergilediğini belirtirken para politikasının bu şekilde devam etmesi ve piyasa ile iyi bir iletişimle hem kur hem de enflasyon üzerindeki baskının azalacağını vurguladı.

TÜRKİYE DİĞER GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERE GÖRE ÇOK DAHA FARKLI BİR YERDE

Goldman Sachs Yönetim Direktörü Zeynep Yenel, Türkiye'nin son iki yıldır siyasi nedenlerle kötü PR yapıldığını ve makro ekonomideki sorunların büyütüldüğünü belirtti. Türkiye Sermaye Piyasaları Kongresi'nde konuşan Yenel, "Türkiye hakkında iki yıldır kötü PR yapılıyor. 2000'lerin ortasında ise iyi PR yapılıyordu. Benim tüm karar alıcılara önerim biraz geri çekilip daha uzaktan bakmalar Türkiye'ye. Türkiye diğer gelişmekte olan ülkelere göre çok daha farklı bir yerde. Avrupa'nın dokuzuncu büyük ekonomisi ve bir G20 ülkesi. Sermayeye herhangi bir kısıtlama yok. Tek sorun istikrarsız kur. Onda da para politikaları ile bir denge sağlandı" dedi.

Türkiye'de piyasaların bu yıl daha istikrarlı bir hale geldiğini belirten Yenel, hisse ve sermaye piyasalarına para akışı için bu istikrarın önemli olduğunu dile getirdi.

"SABIRLI OLMAK LAZIM"

Uluslararası Finans Enstitüsü Genel Müdür ve Baş Ekonomist'i Robin Brooks ise, "Türkiye yaz aylarından bu yana inanılmaz bir iş yaptı" dedi. Brooks, "Herşey tam tersine döndü. Türkiye'dekilerin ve yurtdışındakilerin biraz sabırlı olması lazım. Türkiye'nin her yıl 1 milyon istihdam için yüzde 5 büyümesi gerektiği yönünde bir istatistik var. 2020'de yüzde 4'lük büyüme olursa dünyanın sonu değil. Bizim burada finansal kurumlar olarak Türkiye'deki tüketime dayalı ekonomiden nasıl dönüşeceğine dair finansmanı konuşmamız lazım" şeklinde konuştu. Euro Bölgesi veya ABD'li bir yatırımcı için şu anda Türkiye'deki tek çekincenin döviz kurundaki risk olduğunu da dile getiren Brooks, hedge etme maliyetinin düşük olması gerektiğini vurguladı.

"BÜYÜK BİR İYİLEŞME OLDU"

Sabah Gazetesi'nin haberine göre; Türkiye'nin ve diğer gelişmekte olan ülkelerin piyasalara sermaye akışının zayıf olduğunu dile getiren Fitch Ratings EMEA Ülkeleri Direktörü Ed Parker ise, "2020'de Türkiye'de yüzde 3 civarında büyüme bekliyoruz" dedi. Parker, Türkiye ekonomisinde son 18 ayda büyük bir iyileşme olduğunu, ekonominin yeniden dengelendiğini, enflasyonun tek haneye indiğini, cari dengenin fazla verdiğini, ekonominin tekrar büyümeye geçtiğini söyledi.