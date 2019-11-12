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Fitch 20 Türk bankasının görünümünü yükseltti

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 12.11.2019
FİTCH'TEN FLAŞ KARAR! 20 TÜRK BANKASININ...

Kredi derecelendirme kuruluşu , bankasının görünümünü negatiften durağana revize ederken kredi notunu teyit etti. Fitch Ratings, raporunda gelişmeleri izlemeyi sürdüreceğini belirtti.

Kredi derecelendirme kuruluşu , bankasının görünümünü negatiften durağana revize ederken kredi notunu teyit etti. Ayrıca kuruluş, Akbank ve İş Bankası'nın yerel para cinsinden uzun vadeli kredi notu görünümünü negatiften durağana yükseltti.

AŞAĞI YÖNLÜ RİSKLERİN AZALMASINI

1 Kasım'da 'nin ülke notunu "BB-" olarak teyit ederken not görünümünü negatiften durağana yükselten Fitch Ratings, ülkenin bankaları desteklemesine yönelik aşağı yönlü risklerin azalmasını, dış finansmanda kısa vadede görülebilecek sert bozulma ihtimalinin düşmesini işaret etmişti.

VARLIK KALİTESİ, SERMAYE POZİSYONLARI...

Fitch Ratings'in raporunda kurumun bankaların faaliyet ortamı gelişmeleri çerçevesinde varlık kalitesi, sermaye pozisyonları, karlılığı ve yabancı para likiditeleriyle ilgili gelişmeleri izlemeyi sürdüreceği belirtildi.

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Fitch Türkiye kararını açıkladı FİTCH TÜRKİYE KARARINI AÇIKLADI

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