Bakan Fatih Dönmez'den son dakika "nükleer santral" açıklaması
Giriş Tarihi: 22.11.2019
Son dakika haberine göre Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, “3. nükleer santral için yer belirleme çalışmaları devam ediyor. Hedefimiz Cumhuriyet'in 100. yılında Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin ilk ünitesini devreye almak" dedi.Detaylar geliyor...
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