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Bakan Fatih Dönmez'den son dakika "nükleer santral" açıklaması

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 22.11.2019
HÜKÜMETTEN NÜKLEER SANTRAL AÇIKLAMASI

Son dakika haberine göre Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı , “3. için yer belirleme çalışmaları devam ediyor. Hedefimiz Cumhuriyet'in 100. yılında Güç Santrali'nin ilk ünitesini devreye almak" dedi.

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