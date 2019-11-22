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THY, Cenevre-Antalya direkt uçuşlarına başlayacak

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 22.11.2019
THY'DEN CENEVRE'YE DİREKT UÇUŞ

Türk Hava Yolları (), Türk turizmine katkı sağlamak adına ’nin şehrinden Antalya’ya direkt uçuşların başlayacağını duyurdu.

Dünyanın en çok ülkesine uçan hava yolu şirketi unvanına sahip 'nin Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamada, 2 Haziran 2020 itibariyle, Cenevre Havaalanı ve Antalya Havaalanı arasında salı ve cumartesi günleri olmak üzere haftada iki gün direkt tarifeli uçuş gerçekleştirileceği belirtildi.

Söz konusu uçuşların yurt dışında yaşayan gurbetçilere memleket ziyaretlerinde de kolaylıklar sağlayacağı vurgulandı.

Açıklamada, karşılıklı düzenlenecek seferler ile THY'nin ayrıcalıklı seyahat deneyimini yaşayacak olan yolcuların 30 kiloya kadar olan bagajlarını ücretsiz taşıyabilecekleri ifade edildi.

İki şehir arasında gerçekleştirilecek seferlerin ekim ayı sonuna kadar devam edeceği kaydedildi.

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