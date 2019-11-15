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ASELSAN'dan milyon avroluk dev sözleşme!

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 15.11.2019 Güncelleme Tarihi: 15.11.2019
ASELSAN'DAN DEV SÖZLEŞME

, Askeri Fabrika ve Tersane İşletme AŞ ile 'ne yönelik 176,9 milyon avroluk sözleşme gerçekleştirdi.

'ın Askeri Fabrika ve Tersane İşletme AŞ ile imzaladığı yeni iş sözleşmesine ilişkin açıklaması Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımlandı.
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Açıklamada, "ASELSAN ile ASFAT Askeri Fabrika ve Tersane İşletme AŞ arasında Pakistan Milgem Projesi ile ilgili 14 Kasım 2019'da toplam bedeli 176 milyon 900 bin avroluk bir sözleşme imzalanmıştır. Söz konusu sözleşme kapsamında teslimatlar 2022-2023 yıllarında gerçekleştirilecektir." ifadelerine yer verildi.

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