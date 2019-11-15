ASELSAN'dan milyon avroluk dev sözleşme!
Giriş Tarihi: 15.11.2019 Güncelleme Tarihi: 15.11.2019
ASELSAN, ASFAT Askeri Fabrika ve Tersane İşletme AŞ ile Pakistan Milgem Projesi'ne yönelik 176,9 milyon avroluk sözleşme gerçekleştirdi.ASELSAN'ın ASFAT Askeri Fabrika ve Tersane İşletme AŞ ile imzaladığı yeni iş sözleşmesine ilişkin açıklaması Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımlandı.
Açıklamada, "ASELSAN ile ASFAT Askeri Fabrika ve Tersane İşletme AŞ arasında Pakistan Milgem Projesi ile ilgili 14 Kasım 2019'da toplam bedeli 176 milyon 900 bin avroluk bir sözleşme imzalanmıştır. Söz konusu sözleşme kapsamında teslimatlar 2022-2023 yıllarında gerçekleştirilecektir." ifadelerine yer verildi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER EKONOMİ HABERLERİ
- O yöneticiler de esnaf sayılacak! 20 maddede Ahilik Sandığı...
- 45 meslekte erken emeklilik imkanı!
- Karar Resmi Gazete'de! Taksit sayısı artırıldı
- Özel bankalarda 0,99 faiz dönemi! Kamu bankaları faizleri düşürecek mi?
- Moody's'ten flaş Türkiye açıklaması!
- Esnafa işsizlik maaşı müjdesi!
- Milyonlarca kiracıyı ilgilendiriyor! Yargıtay'dan emsal faiz kararı!
- İşten atılana 20 bin TL maaş!
- İşsizlik rakamları açıklandı
- 50 bin TL'den ucuz otomobil ve SUV araçlar! 50 bin TL altı Honda, Toyota, Renault, Fiat ikinci el araba fiyatları
Daha Fazla Gör
- ASELSAN'dan milyon avroluk dev sözleşme!
- Süddeutsche Zeitung'dan Almanya'ya DEAŞ özeleştirisi: Bunlar bizim suçlularımız!
- Yılmaz Ateş CHP'den ihraç edildi! "Benim partim FETÖ'ye teslim oldu"
- Son dakika: İçişleri Bakanlığı: Diyarbakır Görese Dağı'nda 2 terörist öldürüldü
- Son dakika: Ağrı'da öldürülen teröristin kimliği Halis Ersayan olarak tespit edildi
- Rusya'dan son dakika açıklaması: 24 saatte 30 ateşkes ihlali yapıldı
- Kuzey Kore'den Joe Biden'a şok benzetme: Sopayla dövülmesi gereken kuduz köpek!
- İzmir Bornova'daki çöp dağlarına esnaf isyan etti! "Görevinizi yapın"
- Son dakika: İzmir'de aynı aileden dört kişinin katil zanlısı tutuklandı
- HDP'li vekil Remziye Tosun'un oğluna gözaltı! Patlayıcı malzemelerinde parmak izi bulundu
- Son dakika: Kayseri Valiliği zihinsel engelli öğrenciye şiddetle ilgili harekete geçti
- Son dakika: HDP'li Suruç, Savur, Derik ve Mazıdağı belediye başkanları gözaltına alındı