ASELSAN elektrikli otobüsle yollara çıkıyor

Aselsan'ın geliştirdiği elektrikli çekiş sistemleri, otobüs üreticisi TEMSA'nın yurt içindeki bir müşterisi için üreteceği 2 araca güç verecek.

Aselsan'ın geliştirdiği elektrikli çekiş sistemleri, otobüs üreticisi TEMSA'nın yurt içindeki bir müşterisi için üreteceği 2 araca güç verecek. Araçların trafik tescillerinin 2020 yılı başında tamamlanması hedefleniyor. Bu gelişme, karbon emisyonunun azaltılması ve Türkiye'nin enerji bağımlılığının düşürülmesi anlamında önem taşıyor.



YATIRIMLAR İVME KAZANDI

EnerjiBakanı Fatih Dönmez, "Enerji ihtiyacının yenilenebilir enerji tesislerinden karşılanmasının teşvik edilmesi için ihtiyaç fazlası enerjinin mahsuplaşılması yöntemine geçilmiş olması, özellikle enerji sektöründe yatırımların ivme kazanmasını sağladı" dedi.



TAKVİM

İNŞAATA GÜVEN ZİRVE YAPTI

Merkez Bankası'nın Temmuz'da faizleri düşürmesi ve ardından konut faizlerinde görülen gerileme inşaat sektöründe güven artışını beraberinde getirdi. Temmuz'dan bu yana yüzde 15 artan 'İnşaat Sektörü Güven Endeksi', Eylül'de 60.1 ile 13 ayın zirvesine çıktı.



İLK ETAPTA 5 BİN KONUT SATILACAK

Yaklaşık 33 bin kamu konutunun kat mülkiyeti veya irtifakı kurulmasına ilişkin çalışmalar başlatıldı. İlk etapta 5 bin konut satılacak. Şehir merkezindeki lojmanlar kaldırılacak, depreme dayanıklı olmayanlar da yıkılacak. Genel bütçe kapsamındaki idarelerin 209 bin 139, özel bütçeli diğer idarelerin 18 bin 565, yüksek öğretim kurumlarının 12 bin 307, düzenleyici ve denetleyici kurumların 387 olmak üzere kamuda 240 bin 398 konut bulunuyor.



POMPADAN HEDİYE ÇIKTI

EPDK, akaryakıt istasyonlarının kağıt mendil, araç kokusu, toz bezi hediye etmelerine yönelik kısıtlamaları kaldırdı. İstasyonlar puan karşılığı akaryakıt ve LPG'yi ücretsiz verebilecek.

BARIŞ ŞİMŞEK - TAKVİM

ÖZEL OKULLAR %1 KDV İSTEDİ

Türkiye Özel Okullar Derneği Başkanı Nurullah Dal, özel öğretim kurumlarında KDV'nin yüzde 1'e indirilmesini talep ettiklerini belirterek, "İndirimi direkt velilerin ödediği ücretlere yansır" dedi.