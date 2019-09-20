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ASELSAN geliştirdi: Mini zeplin sınır nöbetine başlıyor

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 20.09.2019 Güncelleme Tarihi: 20.09.2019
ASELSAN GELİŞTİRDİ: MİNİ ZEPLİN SINIR NÖBETİNE BAŞLIYOR

tarafından geliştirilen Karagöz GAG Balonlu Geniş Alan Gözetleme Sistemi, kasım ayında sınırında kullanılacak. Geniş alan gözetleme kamerasıyla anlık olarak 8 kilometrekarelik bir bölgeyi tarayan Karagöz, olağan dışı hareket tespit edildiğinde alarm veriyor. Hafif silahlarla vurulduğunda kendini tamir edebilen malzemeden üretilen balon, 7/24 görev yapıyor ve haftada bir kez helyum gazı takviyesine ihtiyaç duyuyor.

Türkiye, sınır güvenliğinde kullandığı teknolojik çözümlere "mini zeplini" ekliyor. tarafından geliştirilen Karagöz GAG Balonlu Geniş Alan Gözetleme Sistemi, kasım ayında sınırında devreye alınacak.

ASELSAN, Anadolu Ajansının Global İletişim Ortağı olduğu, Türkiye'nin en büyük teknoloji etkinliği TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nde (TEKNOFEST İstanbul), insansız sistemler alanında geliştirdiği çözümleri sergiliyor.

Bu çözümler arasında, Balonlu Gözetleme Sistemi Ürün Ailesi'nden Karagöz GAG Balonlu Geniş Alan Gözetleme Sistemi de yer alıyor.

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