2019 Ağustos ayı işsizlik rakamları açıklandı
Giriş Tarihi: 15.11.2019
Son dakika haberine göre TÜİK, 2019 yılı ağustos ayına ilişkin işsizlik verilerini açıkladı. İşsizlik rakamı geçen yılın aynı dönemine göre 980 bin kişi artarak 4 milyon 650 bin kişi olurken, işsizlik oranı ise 2,9 puanlık artış ile yüzde 14 seviyelerinde gerçekleşti.
İşsizlik oranı %14,0 seviyesinde gerçekleşti. Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı 2019 yılı Ağustos döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 980 bin kişi artarak 4 milyon 650 bin kişi oldu. İşsizlik oranı 2,9 puanlık artış ile %14,0 seviyesinde gerçekleşti.
Aynı dönemde; tarım dışı işsizlik oranı 3,5 puanlık artış ile %16,7 olarak tahmin edildi. Genç nüfusta (15-24 yaş) işsizlik oranı 6,6 puanlık artış ile %27,4 olurken,15-64 yaş grubunda bu oran 2,9 puanlık artış ile %14,3 olarak gerçekleşti.
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