ASELSAN'dan milyon dolarlık sözleşme!
Giriş Tarihi: 06.11.2019 Güncelleme Tarihi: 06.11.2019
ASELSAN ile Milli Savunma Bakanlığı arasında Deniz Kuvvetleri Komutanlığının ihtiyacı olan keşif ve gözetleme sisteminin tedarik edilmesi amacıyla 54,5 milyon dolarlık sözleşme imzalandı.Milli Savunma Bakanlığı ile imzalanan sözleşme kapsamında Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın ihtiyacı olan Denizgözü Ahtapot-S Elektro-Optik Keşif ve Gözetleme Sistemi tedarik edilecek
ASELSAN'ın Milli Savunma Bakanlığı ile imzaladığı yeni iş sözleşmesine ilişkin açıklaması Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımlandı.
Açıklamada, "ASELSAN ile Milli Savunma Bakanlığı arasında, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ihtiyacı olan Denizgözü Ahtapot-S Elektro-Optik Keşif ve Gözetleme Sisteminin tedariki maksadıyla 54 milyon 504 bin 912 dolar tutarında bir sözleşme imzalanmıştır." ifadesine yer verildi.
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