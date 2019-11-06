Modern İpek Yolu için tarihi gün! Çin'den gelen tren Ankara'dan Avrupa'ya uğurlanacak

Çin’den yola çıkıp, Marmaray’ı kullanarak kesintisiz olarak Avrupa’ya geçecek ilk yük treni, önceki gün Kars üzerinden Türkiye’ye giriş yaptı. Tren bugün Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan'ın da katılacağı törenle Ankara'dan Avrupa yolculuğu için uğurlanacak.

Bu ilk blok yük treni ile Çin'in 'Tek Kuşak Tek Yol' projesi kapsamında 'kuzey koridoru', 'orta koridor' ve 'güney koridoru' olarak konumlandırılan bölgelerin kuzey aksından sonra orta koridorda da yoğun bir ticaret başlıyor.

TARİHİ GÜNE TANIKLIK

Tarihi İpek Yolu'nun modern versiyonu olarak anılan orta koridor aksının en önemli ülkelerinden olan Türkiye, bölgenin ana damarı olan 'Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Hattı' ile bu tarihi güne tanıklık ediyor.

Küresel ticaret dengelerini değiştirecek 'Tek Kuşak Tek Yol' projesi, Türkiye'yi Pekin'den Londra'ya uzanan koridorun en stratejik noktasına haline getirirken, ekonomiye olan katkısı da her geçen gün artacak.

GECE GEÇECEK

Çin'in Xi'an kentinden çıkan ve Kazakistan, Hazar Denizi, Azerbaycan, Gürcistan'ın ardından Türkiye'ye gelen tren, tarihi Ankara Garı'ndan Çekya'nın başkenti Prag'a uğurlanacak.

Marmaray'dan geçiş ise yolcu taşımasının bittiği gece saatlerinde yapılacak. Yolculuğunu 18 günde tamamlayacak ilk trenin ardından yapılacak iyileştirmelerle süre 13/14 güne kadar düşürülecek. İki kıta, 10 ülke, iki denizi aşarak toplamda 11 bin 500 kilometreye yakın yol kat edecek tren, 42 tıra eşdeğer elektronik ürün taşıyor.

MERKEZ OLACAK

Türkiye parkurunun taşımasını yapan Pasifik Eurasia şirketi, Gürcistan'da parkurun değiştiği noktadan alıp Kapıkule'ye kadar taşımasını üstleniyor. Bu kapsamda bugünkü tören öncesi basın mensuplarıyla buluşan Pasifik Euraisa Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Erdoğan, Çin'in dünyanın en büyük üreticisi olarak dünyanın en önemli ulaştırma projelerini arka arkaya hayata geçirdiğini söyledi.

Çin'in sadece Avrupa ile 21 trilyon dolarlık ticareti olduğunu vurgulayan Erdoğan, şöyle devam etti:

''Demiryolunda taşıma yapmak demek bir anlamda ilgili kurumdan demiryolunu kiralamak demek. Biz Türkiye parkurunun taşımasını yapan şirketiz. Ticaretin daha iyi anlaşılması için örnek verelim; kuzey koridoru 5 yıldır çalışıyor. Bu hatlardan birini Kazakistan, Rusya, Belarus yolu oluşturuyor.

Burada 4 yıl önce 5 bin konteynır olan taşıma şimdi 350 bin konteynır. Bu, Çin'in Avrupa'ya yaptığı ticaretin sadece yüzde 2'si. 5 yıl içinde 2 milyon konteynır hedefleniyor. Şimdi ise orta koridor başlıyor. Ticaret hacminin kısa sürede tüm hatlarda en üst seviyeye çıkarılması amaçlanıyor. İşte burada Türkiye, hem yeni demiryolu yatırımları, iyileştirmeler, hem de lojistik gücüyle transit bir merkez olacak.''

ÜLKELER ARASI İŞ BİRLİKLERİ YAPIYOR

İnşaat ve gıda sektörü ardından lojistik sektörüne girerek büyümeye karar verdiklerini anlatan Fatih Erdoğan, hava, kara, deniz ve demiryollarının tamamında entegre olacaklarını söyledi.

En büyük gelişimi demiryolunda yaşayacaklarını belirten Erdoğan, "Avrupa Birliği'nde taşımadaki demir yolu payı yüzde 20, Türkiye'de ise yüzde 5. Önemli fırsatlar olduğunu fark ettik. Azerbaycan, Gürcistan ve Orta Asya Türk Cumhuriyetleri ile önemli iş birlikleri sağladık. Rus demir yollarının RDZ Logistics şirketi ile yüzde 51 hissesi bize ait olacak şekilde ortak şirket kurmak üzere ön anlaşma imzaladık.

Önümüzdeki haftalarda şirket kurulacak. Rusya-Türkiye arasında yıllık 40 milyon ton taşımacılık yapılıyor. Kazak demir yollarının şirketi KTZ Express ile de önümüzdeki günlerde iş birliği anlaşması imzalayacağız" dedi.

TÖREN BUGÜN

Marmaray'ı geçerek tarihte İstanbul Boğazı'nı geçen ilk yük treni olacak Trans-Hazar Çin Demiryolu Ekspresi Chang'an Treni'ni Ankara Garı'ndan uğurlama töreni bugün saat 14.30'da Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan'ın katılımıyla yapılacak. Törene Çin, Azerbaycan, Kazakistan, Gürcistan ülkelerinden de üst düzey katılımlar olacak.