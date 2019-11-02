THY'den Uzak Doğu ve Amerika müjdesi

Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı, Uzak Doğu ve Amerika için müjdeli haberi verdi. 2020'de İstanbul Havalimanı'ndaki 3. pistin hizmete gireceğini belirten Aycı, "Oluşacak ek kapasite ve slot imkanıyla başta Japonya ve Çin olmak üzere Amerika kıtasına yeni hatlar açılacak" dedi.

Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı, 2020 yılında İstanbul Havalimanı'ndaki 3. pistin hizmete girmesiyle oluşacak ek kapasite ve slot imkanı ile başta Japonya ve Çin olmak üzere Uzak Doğu ülkeleri ile Amerika kıtasına yeni hatlar açılacağını bildirdi.

UZAK DOĞU VE AMERİKA MÜJDESİ

AA muhabirinin sorularını yanıtlayan Aycı, İstanbul Havalimanı'nın resmi açılışının üzerinden bir yıl geçtiğini, büyük taşınmanın ardından 6 ayın geride kaldığını anımsattı.

Bu kadar büyük ölçekli bir taşınmanın dünyada az örneğinin görüldüğünü ifade eden Aycı, "Bundan daha küçük taşınmalarda hatta terminal değişikliklerinde dahi hava yollarının operasyonel açıdan büyük sıkıntıya girdiklerine dair örnekler mevcut. Ancak sağlam planlamamız ve yüksek verimli çalışma programımızla çok şükür biz bunu başarılı bir şekilde gerçekleştirdik." dedi.

Aycı, resmi açılıştan nisan ayındaki "Büyük Göç"e kadar geçen yaklaşık 6 aylık sürede Atatürk Havalimanı'ndaki seferlerin yanı sıra iç ve dış hatlarda İstanbul Havalimanı'na ilave uçuşlar koyduklarını kaydederek, bu süre zarfında, toplamda 3 bin 500'ten fazla ilave iniş-kalkış operasyonu icra edildiğini söyledi.

Bu uçuşların, daha önce yaptıkları altyapı ve risk analizlerinin, havalimanının tam anlamıyla faaliyete geçmesinden önce karşılaşabilecekleri sorunları görmelerine ve hızlıca müdahale etmelerine olanak sağladığını anlatan Aycı, şunları kaydetti:

"Böylelikle nisan ayında yeni evimizde ikamet etmeye başladığımızda problemlerin çoğunu önceden tespit edip çözmüş olduğumuzdan, sorunsuz bir şekilde yolcularımıza hizmet sunmayı sürdürdük. Sonraki süreçte de çok kısa bir süre içerisinde tekrardan tam kapasite ile operasyonlarımıza devam ettik. Bu da öncesinde gerçekleştirilen sağlam bir planlamadan geçiyor tabii. Taşınmadan 8 hafta sonra Ramazan Bayramı'nda en yoğun süreçlerimizden ilkini yaşadık. Bu dönemde 1,4 milyonun üzerinde yolcu ağırladık. Daha sonrasında da yine yaz sezonu ve Kurban Bayramı gibi yoğun dönemleri atlattık. Kurban Bayramı döneminde ise 1,7 milyon yolcumuzun gerek yurt içi gerekse de yurt dışındaki destinasyonlarımıza erişimlerini sağladık. Ayrıca bu dönemlerde sistemlerimizden kaynaklı büyük sorunlar yaşamadık. Tabii ki geçen 6 ayda ufak pürüzler, birtakım eksiklikler ortaya çıkmadı değil ama bunların hızlıca giderilmesine yönelik yetkili arkadaşlarımız, etkin bir performans sergileyip, bu eksiklikleri hızla kapatarak operasyonun devamlılığını sağladı ve sağlıyorlar. Ayrıca, sistemde ilave iyileştirmeler gerçekleştirip, bunlar üzerinde de yoğun çalışmalar yapıyorlar. Önümüzdeki dönemde 3. pist ile birlikte operasyonel anlamda çok daha fazla ilave iyileştirmeler de yine ekiplerimizce hayata geçirilmiş olacak."

Aycı, bu yıl "Boeing 737 MAX" sorunu ile "Airbus A-321 Neo" teslimatlarındaki gecikmelere rağmen yeni planlamalar sayesinde zorlu süreçte uçuş ağlarını genişlettiklerini söyledi.

YENİ HATLAR

THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı, yeni açılan hatlara ilişkin de bilgi verdi.

Dış hatlarda sırası ile Fas'ta Marakeş, Birleşik Arap Emirlikleri'nde Sharjah, Fransa'da Strazburg, Nijerya'da Port Harcourt, Endonezya'da Bali, Kongo'da Pointe-Noire, Meksika'da Mexico City ile Cancun ve Mısır'da Luksor hatlarını açtıklarını belirten Aycı, şunları kaydetti:

"5 Aralık itibarı ile Finlandiya'da Rovaniemi'ye uçmaya başlayacağız. 2020 yılında 3. pistin hizmete girmesiyle oluşacak ek kapasite ve slot imkanı ile yeni noktalar açmanın yanı sıra frekans derinliği ve bağlantı kalitesini artırmaya daha fazla odaklanacağız. Bu sene teslim aldığımız 6 adet 'B-787'lere ilave olarak 2020 yılında teslim alacağımız 9 adet 'B-787' ve 5 adet 'A350' de bu konuda bize epey yardımcı olacak.

Aralık ayında Muscat (Umman) hattının haftalık frekansını 7'den 10'a çıkaracağız. 2020 yaz tarifesiyle birlikte Los Angeles, Singapur ve Kuala Lumpur hatlarımızı 7 frekanstan 11'e ve Washington DC hattımızı da 7 frekanstan 10'a çıkaracağız. Uçuşlarına bir süre ara verdiğimiz Osaka hattımızı ise 4 frekans olarak 2020 yılı Nisan ayında yeniden devreye alıyoruz. Haziran ayında da 5 frekansa çıkacağız. Tokyo'da Narita'ya ilaveten Haneda Havalimanı'ndan da gerekli uçuş izinlerini aldık. 2020 yılı itibarıyla Haneda'ya 7, Narita'ya 4 frekans uçuş gerçekleştireceğiz. Yeni pazarlar için ise çalışmalarımız sürüyor. Çin'de İpek Yolu'nun başlangıcı kabul edilen Xian noktası için izinler alındı. Biz de gerekli hazırlıklarımızı tamamlayarak en kısa sürede bu noktaya sefer başlatmak istiyoruz. Asya kıtasında ve özellikle Çin'de daha fazla noktaya sefer düzenleme arzusundayız. Diğer yandan daha önce odağımızda olan Newark'ı (ABD) tekrar odağımıza aldık. Uygun şartlar oluşması durumunda açmayı planlıyoruz. Bunun yanı sıra Kanada'da Vancouver için de çalışmalarımızı yapıyoruz. Uygun pazar koşulları ve uçak müsaitliğine göre buraya da uçabiliriz."

İstanbul Havalimanı ile ilgili proje aşamasından bugüne kadar sayısını hatırlayamadıkları birçok olumsuz haber ve yayın yapıldığına dikkati çeken Aycı, tüm olumsuz algı çalışmalarına rağmen yeni havalimanının sözü edilen senaryoları boşa çıkardığını hatırlattı.

"SAATTE 60 UÇAĞA KADAR MÜDAHALE EDEBİLECEK DÜZEYDEYİZ"

İlker Aycı, kış döneminde belli çevrelerde bir beklenti olduğunu ancak THY olarak kış hazırlıklarını tamamladıklarını bildirdi.

Dünyanın birçok büyük havalimanında kış koşullarının ortalamanın üstünde geçtiğine dikkati çeken Aycı, şunları söyledi:

"Burada önemli olan kışın şiddeti değil, güvenli bir şekilde operasyonları yürütebilmek için gerekli tüm önlemleri almak ve bu yönlü geliştirmeleri hızla hayata geçirmektir. THY olarak İstanbul Havalimanı'nda dünyanın en büyük de-icing tesisini inşa ettik. 8 bin metrekare üzerine kurulu ve 3 bin metrekare kapalı alanı olan tesiste de-icing uygulaması yapan araçların sayısını da iki katına çıkardık. Otomasyon sistemi ile işletilen bu tesisi, elektrik kesintisi veya pompalarda oluşabilecek olası arızalar için tüm sistem yedekli olarak tasarladık. Kar yağışları ve hava şartlarına göre değişmekle birlikte buzlanma koşullarında saatte 60 uçağa kadar müdahale edebilecek düzeydeyiz."

Aycı, kış hazırlıklarının bir diğer önemli tarafını yolcu hizmetlerinin oluşturduğunu belirterek, kesintisiz hizmet verebilmek adına hem havalimanına ulaşım yollarında oluşabilecek durumlar nedeniyle yolcuların gelememesini hem de bazı uçuş aksaklıklarına bağlı olası seyahat problemlerinin yaşanması kaynaklı senaryoları oldukça kapsamlı bir şekilde ele aldıklarını belirtti.

"KIŞ İÇİN HAZIRIZ"

Meteorolojik Acil Durum Komitesi (MADKOM) kararı uyarınca operasyonel kapasite azaltımı ya da kapasite kısıtlamaları halinde devreye alınacak planları yaptıklarını belirten Aycı, altyapıyı bu senaryolara göre her şartta çalışabilecek şekilde hazırladıklarını ve yedeklediklerini bildirdi.

THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı, bu tür durumlar için çok sayıda araç ve konaklama olanakları planladıklarını dile getirerek, "Her ihtimale karşı yolcularımızın ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik gerekli çeşitlilikteki kişisel kitlerimizi de belirlediğimiz depolarda hazır tutuyoruz. Öte yandan iç ve dış paydaşlarımızla bu yönde ortak çalışmalar ve görüşmeler de yürütüyoruz. Onların da kendi planları ve hazırlıkları mevcut. Bu ve buna benzer ayrıntılı birçok kış önlemimizi aldık ve almaya devam ediyoruz. Sonuç olarak önümüzdeki kış dönemini en iyi şekilde geçirmek için gerek paydaşlarımız gerek THY olarak bizler hazırız." diye konuştu.