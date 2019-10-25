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THY Cargo’dan iki yeni hat

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 25.10.2019
THY CARGO’DAN İKİ YENİ HAT

Turkish Cargo, uçuş ağını genişletmeye devam ediyor. Şirket, 'nın başkenti ve 'ın batısında yer alan Ahmedabad'ı direkt kargo uçuşu gerçekleştirdiği destinasyonlar arasına ekledi. , dünyanın 7 büyük şirketi konumunda.

Turkish Cargo, uçuş ağını genişletmeye devam ediyor. Şirket, 'nın başkenti ve 'ın batısında yer alan Ahmedabad'ı direkt kargo uçuşu gerçekleştirdiği destinasyonlar arasına ekledi. , dünyanın 7 büyük şirketi konumunda.

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