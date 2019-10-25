THY Cargo’dan iki yeni hat
Giriş Tarihi: 25.10.2019
Turkish Cargo, uçuş ağını genişletmeye devam ediyor. Şirket, Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur ve Hindistan'ın batısında yer alan Ahmedabad'ı direkt kargo uçuşu gerçekleştirdiği destinasyonlar arasına ekledi. Turkish Cargo, dünyanın 7 büyük şirketi konumunda.Turkish Cargo, uçuş ağını genişletmeye devam ediyor. Şirket, Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur ve Hindistan'ın batısında yer alan Ahmedabad'ı direkt kargo uçuşu gerçekleştirdiği destinasyonlar arasına ekledi. Turkish Cargo, dünyanın 7 büyük şirketi konumunda.
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