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THY, Kanada'nın Vancouver kentine tarifeli seferler başlatacak

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 15.10.2019
THY, VANCOUVER'E TARİFELİ SEFERLER BAŞLATACAK

Türk Hava Yolları (), Kanada'nın Vancouver kentine tarifeli seferler başlatılmasına karar verildiğini duyurdu.

Türk Hava Yolları'nın () Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamasında, "Ortaklığımızca, pazar koşullarına bağlı olarak, Kanada'nın Vancouver kentine tarifeli seferler başlatılmasına karar verilmiştir." denildi.
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