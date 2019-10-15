THY, Kanada'nın Vancouver kentine tarifeli seferler başlatacak
Giriş Tarihi: 15.10.2019
Türk Hava Yolları (THY), Kanada'nın Vancouver kentine tarifeli seferler başlatılmasına karar verildiğini duyurdu.Türk Hava Yolları'nın (THY) Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamasında, "Ortaklığımızca, pazar koşullarına bağlı olarak, Kanada'nın Vancouver kentine tarifeli seferler başlatılmasına karar verilmiştir." denildi.
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