01 Kasım 2019, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

Bakan Berat Albayrak'tan "İVME Finansman Paketi" mesajı

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 01.11.2019 Güncelleme Tarihi: 01.11.2019
BAKAN ALBAYRAK'TAN İVME FİNANSMAN PAKETİ MESAJI

Hazine ve Maliye Bakanı , "Yeni büyüme modelimiz çerçevesinde, katma değerli üretim ve yerli makina alımını destekleyen İVME Finansman Paketi kapsamında reel sektörümüze tahsis edilen krediler sadece Ekim’de yüzde 106 artışla 24,5 milyar TL‘ye ulaştı. Yüzde 5’lik büyüme hedefimize üretim ile ulaşacağız." dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı , sosyal medya hesabı üzerinden Twitter önemli bir açıklamada bulundu

Bakan Albayrak, "Yeni büyüme modelimiz çerçevesinde, katma değerli üretim ve yerli makina alımını destekleyen İVME Finansman Paketi kapsamında reel sektörümüze tahsis edilen krediler sadece Ekim'de yüzde 106 artışla 24,5 milyar TL'ye ulaştı. Yüzde 5'lik büyüme hedefimize üretim ile ulaşacağız." dedi.

Albayrak, ayrıca konuyu anlatan bir de grafik paylaştı.

Bakan Albayrak Adıyaman'da: Enflasyonda tek haneleri gördük BAKAN ALBAYRAK ADIYAMAN'DA: ENFLASYONDA TEK HANELERİ GÖRDÜK
Bakan Berat Albayrak'tan Malatya'da müjde: 3 kamu bankamızla... BAKAN BERAT ALBAYRAK'TAN MALATYA'DA MÜJDE: 3 KAMU BANKAMIZLA...
Bakan Berat Albayrak paylaştı: Türkiye için Değişim Başlıyor adıyla başlattığımız... BAKAN BERAT ALBAYRAK PAYLAŞTI: "TÜRKİYE İÇİN DEĞİŞİM BAŞLIYOR" ADIYLA BAŞLATTIĞIMIZ...
Bakan Berat Albayrak'tan yeni kredi paketi ve enflasyon açıklaması BAKAN BERAT ALBAYRAK'TAN YENİ KREDİ PAKETİ VE ENFLASYON AÇIKLAMASI
Bakan Berat Albayrak'tan Malatya'da müjde: 3 kamu bankamızla... BAKAN BERAT ALBAYRAK'TAN MALATYA'DA MÜJDE: 3 KAMU BANKAMIZLA...

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER EKONOMİ HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN