Bakan Berat Albayrak'tan "İVME Finansman Paketi" mesajı
Giriş Tarihi: 01.11.2019 Güncelleme Tarihi: 01.11.2019
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Yeni büyüme modelimiz çerçevesinde, katma değerli üretim ve yerli makina alımını destekleyen İVME Finansman Paketi kapsamında reel sektörümüze tahsis edilen krediler sadece Ekim’de yüzde 106 artışla 24,5 milyar TL‘ye ulaştı. Yüzde 5’lik büyüme hedefimize üretim ile ulaşacağız." dedi.Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sosyal medya hesabı üzerinden Twitter önemli bir açıklamada bulundu
Bakan Albayrak, "Yeni büyüme modelimiz çerçevesinde, katma değerli üretim ve yerli makina alımını destekleyen İVME Finansman Paketi kapsamında reel sektörümüze tahsis edilen krediler sadece Ekim'de yüzde 106 artışla 24,5 milyar TL'ye ulaştı. Yüzde 5'lik büyüme hedefimize üretim ile ulaşacağız." dedi.
Albayrak, ayrıca konuyu anlatan bir de grafik paylaştı.
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