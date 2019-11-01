Bakan Berat Albayrak'tan Jeffrey Sachs paylaşımı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Sn. Emine Erdoğan Hanımefendi’nin davetleriyle, “Yarınları Kurtarmaya Bugünden Başla" temalı 2. Uluslararası Sıfır Atık Zirvesi için ülkemize gelen Kolombiya Üniversitesi Dünya Enstitüsü Başkanı Prof. Jeffrey Sachs ile küresel ticareti ve Türkiye ekonomisini konuştuk." dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Sn. Emine Erdoğan Hanımefendi'nin davetleriyle, "Yarınları Kurtarmaya Bugünden Başla" temalı 2. Uluslararası Sıfır Atık Zirvesi için ülkemize gelen Kolombiya Üniversitesi Dünya Enstitüsü Başkanı Prof. Jeffrey Sachs ile küresel ticareti ve Türkiye ekonomisini konuştuk." ifadelerine yer verdi.



