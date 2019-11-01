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Bakan Berat Albayrak'tan Jeffrey Sachs paylaşımı

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 01.11.2019
BAKAN ALBAYRAK'TAN JEFFREY SACHS PAYLAŞIMI

Hazine ve Maliye Bakanı , "Sn. Hanımefendi’nin davetleriyle, “Yarınları Kurtarmaya Bugünden Başla" temalı 2. Uluslararası Sıfır Atık Zirvesi için ülkemize gelen Kolombiya Üniversitesi Dünya Enstitüsü Başkanı Prof. ile küresel ticareti ve Türkiye ekonomisini konuştuk." dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı , sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Sn. Hanımefendi'nin davetleriyle, "Yarınları Kurtarmaya Bugünden Başla" temalı 2. Uluslararası Sıfır Atık Zirvesi için ülkemize gelen Kolombiya Üniversitesi Dünya Enstitüsü Başkanı Prof. ile küresel ticareti ve Türkiye ekonomisini konuştuk." ifadelerine yer verdi.

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