Bakan Berat Albayrak'tan Jeffrey Sachs paylaşımı
Giriş Tarihi: 01.11.2019
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Sn. Emine Erdoğan Hanımefendi’nin davetleriyle, “Yarınları Kurtarmaya Bugünden Başla" temalı 2. Uluslararası Sıfır Atık Zirvesi için ülkemize gelen Kolombiya Üniversitesi Dünya Enstitüsü Başkanı Prof. Jeffrey Sachs ile küresel ticareti ve Türkiye ekonomisini konuştuk." dedi.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Sn. Emine Erdoğan Hanımefendi'nin davetleriyle, "Yarınları Kurtarmaya Bugünden Başla" temalı 2. Uluslararası Sıfır Atık Zirvesi için ülkemize gelen Kolombiya Üniversitesi Dünya Enstitüsü Başkanı Prof. Jeffrey Sachs ile küresel ticareti ve Türkiye ekonomisini konuştuk." ifadelerine yer verdi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER EKONOMİ HABERLERİ
- Türk Lirası’na geçiş başladı
- Esnafın kart komisyonu 1.60
- Bakan Albayrak'tan "İVME Finansman Paketi" mesajı
- EYT'de son durum!
- İşte en güzel Cuma mesajları!
- Varlık fonu hamlesi
- Gençlere iş fırsatı
- Karadeniz'de hamsi bolluğu sevindirdi
- Altın yeniden yükselişe geçti! Yükseliş hız kazanacak
- İran otomotiv devi Türkiye'de fabrika kuracak
Daha Fazla Gör
- Bakan Berat Albayrak'tan Jeffrey Sachs paylaşımı
- Özel Hareket polisleri 'Sınır Kartalları' nöbette! Hainlere göz açtırmıyorlar...
- Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit İsmail Sarıcan'ın ailesine taziye mesajı
- İran'ın otomotiv devi Khodro Company Türkiye'de fabrika kuracak
- FETÖ firarisi Adil Öksüz'ün saklanmasına yardım edenler hakkında flaş gelişme
- MSB açıkladı: İkinci Rus Askeri Heyeti Ankara’ya geliyor
- SON DAKİKA: Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler ile Rus mevkidaşı Gerasimov arasında önemli görüşme
- Konya'da kan donduran olay! Boğazını kestikten sonra cesedini su kuyusuna attılar
- Steve Cohen'den "Türkiye" itirafı
- Çankırı'da DEAŞ operasyonu! Bağdadi'nin özel hizmetini yapan kişi yakalandı
- Kandil ve Haftanin'e flaş operasyon: 3 PKK'lı terörist...
- HDP'li Caziye Duman gözaltına alındı