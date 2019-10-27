Bakan Cahit Turhan'dan Bakü-Tiflis-Kars demir yolu açıklaması
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2017'de hizmete açılan Bakü-Tiflis-Kars demir yolu hattında 2 yılda 275 bin ton yük taşındı" dedi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2017'de hizmete açılan Bakü-Tiflis-Kars demir yolu hattında 2 yılda 275 bin ton yük taşındı" şeklinde konuştu.
Turhan ayrıca, "Avrupa ile Orta Asya, Çin ve Orta Doğu aksını ekonomik, güvenli ve elverişli rota haline getiren hat vasıtasıyla Türkiye'den yurt dışına inşaat malzemesi, demir cevheri, soda külü, gıda maddesi, temizlik ve tarım ürünleri, yaş sebze meyve gönderilirken, söz konusu ülkelerden de tahıl, çelik, çinko, gübre, kimyasal ürünler ve yem taşınıyor" ifadelerine yer verdi.
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