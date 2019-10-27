Hedef 150 bin kadın girişimci
Türkiye'de kadınların iş yaşamına daha fazla katılabilmelerini sağlamak amacıyla KAGİDER tarafından İş Dünyasında Kadın İletişim Ağı projesi başlatıldı.
Türkiye'de kadınların iş yaşamına daha fazla katılabilmelerini sağlamak amacıyla KAGİDER tarafından İş Dünyasında Kadın İletişim Ağı projesi başlatıldı. Proje kapsamında tüm girişimci iş kadınlarının yer alacağı bir ortak network havuzu oluşturulması planlanırken, proje sonunda kadın girişimci sayısının da 150 bini aşması hedefleniyor. Türkiye Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER) Başkanı Emine Erdem, kadınların ihtiyaç duyacakları bilgilere ulaşmaları, iş pazarlarına erişmeleri ve tecrübelerini birbirlerine aktarabilmeleri için başlattıkları proje kapsamında kadın istihdamını artırmayı hedeflediklerini anlattı.
TAKVİM
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER EKONOMİ HABERLERİ
- Türkiye cazibe merkezi oldu
- 'Sen kimsin' diyen işçi tazminatsız kovuldu! Yargıtay'dan emsal karar...
- İşte EYT için masadaki formüller...
- Kaçak yapıya geçit yok
- Konut faizinİ 1.09’a indirdi
- 2019 PTT personel alımı Meclis'e geldi
- Mutfakta zehir var
- Emekliye farklı maaş!
- Akbank’tan 259 milyar TL
- Kuyumcu sevindi
- Lider deplasmanda yara aldı | Gaziantep FK 1-1 Alanyaspor (Maç sonucu)
- Son dakika... TSK'dan Resulayn’a askeri takviye |Video
- Cumhurbaşkanı Erdoğan Ekvator Ginesi Cumhurbaşkanı Teodoro Obiang Nguema Mbasogo’yu kabul etti
- YPG/PKK'dan Tel Abyad'a topçu saldırısı: Ölü ve yaralılar var |Video
- Futbolcularını tokatlayan antrenörden Alex Ferguson’lu savunma... |Video
- Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler Gerasimov ile görüştü
- Maduro'dan dünyaya Azerbaycan'dan mesaj: Diz çökmemeliyiz
- 6 ilçede GSS ve SGK prim borçlarının son ödeme tarihi uzatıldı
- CHP'li Mahmut Tanal ve Veli Ağbaba'dan skandal! TBMM'de alkol servisi istediler
- Rusya'dan flaş açıklama: YPG çekilmezse Türk ordusu ile karşı karşıya gelecek
- Trump'tan Türkiye açıklaması
- Başkan Erdoğan, Gine Cumhurbaşkanı Alpha Conde ile görüştü