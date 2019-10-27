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Hedef 150 bin kadın girişimci

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 27.10.2019
HEDEF 150 BİN KADIN GİRİŞİMCİ

'de kadınların iş yaşamına daha fazla katılabilmelerini sağlamak amacıyla tarafından İş Dünyasında Kadın İletişim Ağı projesi başlatıldı.

Türkiye'de kadınların iş yaşamına daha fazla katılabilmelerini sağlamak amacıyla KAGİDER tarafından İş Dünyasında Kadın İletişim Ağı projesi başlatıldı. Proje kapsamında tüm girişimci iş kadınlarının yer alacağı bir ortak network havuzu oluşturulması planlanırken, proje sonunda kadın girişimci sayısının da 150 bini aşması hedefleniyor. Kadın Girişimciler Derneği () Başkanı Emine Erdem, kadınların ihtiyaç duyacakları bilgilere ulaşmaları, iş pazarlarına erişmeleri ve tecrübelerini birbirlerine aktarabilmeleri için başlattıkları proje kapsamında kadın istihdamını artırmayı hedeflediklerini anlattı.

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