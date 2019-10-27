Mutfakta zehir var
Son kullanma tarihi geçmiş ürünlerin üzerini silip tekrar satma skandalından sonra bu ürünlerin restoranların mutfaklarında değerlendirildiği ortaya çıktı.
Marketlerin son kullanma tarihi geçmiş ürünlerin üzerini silerek tekrar satmasından sonra restoranlar, firmaların son kullanma tarihi geçmiş ürünlerini çok düşük fiyatlara satın alıyor. Tarihi geçmiş sucuk ve kaşar peynirler, ucuz pizza satan restoranların mutfaklarında değerlendiriliyor. Günü geçtiği için kokmaya başlayan tavuklar ve hindiler özel bir ilaçlı sudan geçirilip yeniden satışa sunuluyor ya da restoranlarda yemeklere katılıyor. Kimi restoran hindi etinin sosa batırıp, terbiyeleyerek kuzu diye mönüye koyuyor. Tarihi geçmiş hatta kokma noktasına gelen sucuk ve kaşar peynirleri, ucuz pizza satan işletmeler alıp kullanıyor. Kokmuş tavuklar da ilaçlı bir suya basıldıktan sonra yemeklere giriyor.
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