Sinyal almayan cep telefonları kapatılacak

MOBİSAD Başkanı Mustafa Kemal Turnacı "En son torba yasayla getirilen 7 yıl sinyal almayan cihazların kapatılması, IMEI havuzundan çıkartılması uygulaması, klonlanan cihaz sayısını azaltacaktır. Ama bunun yeterli olmadığını, 7 yılın 2 yıla düşürülmesinin yaşanan mağduriyetleri azaltacağını düşünüyoruz" dedi.

Mobil İletişim Araçları ve Bilgi Teknolojileri İş Adamları Derneği (MOBİSAD) Başkanı Mustafa Kemal Turnacı, yasal düzenlemeyle 7 yıl sinyal almayan cihazların kapatılması, IMEI havuzundan çıkartılmasının klonlanan cihaz sayısını azaltacağını belirterek, "Bunun yeterli olmadığını, 7 yılın 2 yıla düşürülmesinin yaşanan mağduriyetleri azaltacağını düşünüyoruz." dedi.

Turnacı, yaptığı açıklamada, mobil iletişim sektörünün bir toplumun gelişmesindeki en etkin sektörlerden biri olduğunu söyledi.

İçinde eğitimi ve güvenliği de barındıran bir sektör haline geldiklerini ifade eden Turnacı, "Haliyle dikkat etmemiz gerekiyor. Maalesef sektörümüzün bugüne kadar hızlı gelişiminden, dikkat edilmediğinden olabilir, kuralları tam olarak oluşturulamamış durumda. Sektörümüzün kurallarının oluşturulması, vatandaşlarımızın mağdur olmaması, güvenlik unsurlarımızı doğru yerine getirebilmemiz amacıyla sektörümüze bir mesleki yeterlilik belgesi, sertifikasyon sistemi getirilmesi için çabamızı sürdürüyoruz." diye konuştu.

Turnacı, şu anda Türkiye'de 20 milyonun üzerinde ikinci el cep telefonu satıldığına dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Maalesef tamamı kayıt dışılığa hizmet eden ve aynı zamanda vatandaşlarımızın mağduriyetine de sebep olan bir alan haline gelmiş durumda. Artık IMEI numarası kimliğimiz sıfatında oluyor. Bugün IMEI numarası kullanıldığından dolayı ülkemizde ceza alan vatandaşlarımız var, hatta terör örgütüne üye olmaktan ceza alan vatandaşlarımız bulunuyor. Önce ilgili kurumlar ve sektör temsilcileri olarak öz eleştirimizi yapmamız lazım. Bizim bu konuda bazı kuralları işletebiliyor olmamız lazım. Bu konular sürekli gündemimizde."

"KDV YÜZDE 1'E İNDİRİLSİN"

Cep telefonunda ikinci el sektörüne değinen Turnacı, "İkinci elde maalesef KDV oranı yüzde 18. Bu yüksek KDV oranı sektörü kayıt dışılığa itmekte ve devletimiz buradan hiçbir gelir elde edememekte. Aynı zamanda vatandaşlarımızın çeşitli mağduriyetlerine sebep olmaktadır." ifadelerini kullandı.

Turnacı, sektör temsilcileri olarak taleplerinin öncelikle KDV oranının yüzde 1'e indirilmesi olduğunu dile getirerek, şöyle devam etti:

"KDV oranı yüzde 1'e indirildiğinde bu ürünler, 20 milyon satılan ikinci el pazarı legal kanala hizmet edecek, devletimiz buradan vergi geliri elde edecek. Bizim öngörümüz 3 milyar liranın üzerinde devletimizin vergi geliri elde edeceği. Ayrıca legal kanala hizmet edeceği için sektörümüzde istihdam artışı olacak. En önemlisi ise vatandaşlarımızın mağduriyeti ortadan kalkacak çünkü ikinci el cep telefonları kayıtlı hale gelecek. Nereden aldığınız faturasıyla ibraz edilecek hatta cari açığımızı azaltacak bir ikinci el cep telefonu yenileme modeli ortaya çıkacak. İkinci el cep telefonlarında yenileme modelini hayata geçirebilirsek cari açığımız daha da dengelenecek, ülke ekonomisine de daha fazla katkı sağlamış olacağız."

Yasa dışı yollarla ülkeye sokulan ve klonlanmış cep telefonlarının MOBİSAD'ın 10 yıldan uzun bir süredir gündeminde olduğunu aktaran Turnacı, "En son torba yasayla çıkartılan 7 yıl sinyal almayan cihazların kapatılması, IMEI havuzundan çıkartılması uygulaması, klonlanan cihaz sayısını azaltacaktır. Ama bunun yeterli olmadığını, 7 yılın 2 yıla düşürülmesinin yaşanan mağduriyetleri azaltacağını düşünüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

"175 BİN DİREKT, 800 BİN DOLAYLI İSTİHDAM SAĞLIYORUZ"

Cep telefonunun artık hayatın kumandası haline geldiğini ifade eden Turnacı, "Dijitalleşmeyi bütün dünyanın kabul ettiği bu dönemde, insan hayatında dijitalleşmeyi en etkin yaşayacağımız sektör mobil iletişim sektörü. Bir toplumun gelişiminde en etkin sektörlerin başında geliyor." dedi.

Turnacı, sektör olarak ülke ekonomisine çok ciddi katkılar sunduklarına işaret ederek, aynı zamanda istihdama da ciddi katkılar sunduklarını, 175 bin direkt, 800 bin dolaylı istihdam sağladıklarını söyledi.

Sektörel kuralları doğru yerleştiremedikleri için ciddi sıkıntılar yaşandığını aktaran Turnacı, şunları kaydetti:

"Son 1 yılın sektörünü değerlendireceğimiz zaman tek kural sahibi olan legal satış kanalımız olumsuz etkilendi. Sektör son 1 yılda yüzde 20 daralırken vergisini ödeyen, en çok istihdama katkı sağlayan kanalımız yüzde 45 küçüldü. Bu kadar önemli sektörün legal kanalının bu kadar olumsuz etkilenmesine çare bulmamız, çözüm üretmemiz gerekiyor. Yoksa istihdam ve vergi kayıplarıyla karşı karşıya kalmamız söz konusu. İlgili kurumlarımıza bu gündemlerimizi iletiyoruz. Yolcu beraberinde gelen cihazlarda olduğu gibi inşallah bu noktada da belirli noktalara geleceğiz."



AA