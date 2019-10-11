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Ucuz cep telefon fiyatları | İşte en ucuz telefon fiyatları marka ve modelleri 2019

Cep telefonu firmaları tarafından yeni modeller piyasaya sürüldü. Akıllı telefon kullanıcıları internette en ucuz telefonların marka ve modellerini merak ediyor. Telefon çeşitleri arttıkça eski sürüm telefonların fiyatları oldukça düşüyor. Peki en ucuz telefon fiyatları ne kadar? Ucuz telefon marka ve modeller hangileri? İşte merakla beklenen ucuz telefonların listesi...

Giriş Tarihi: 11.10.2019 14:38 Güncelleme Tarihi: 11.10.2019 14:41
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Ucuz cep telefon fiyatları | İşte en ucuz telefon fiyatları marka ve modelleri 2019

Akıllı telefonlarda çeşitlilik arttıkça fiyatlarda düşüşler meydana geliyor.

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Ucuz cep telefon fiyatları | İşte en ucuz telefon fiyatları marka ve modelleri 2019

Donanım kapasitesine göre seçilecek telefonlar arasında en uygun akıllı telefonlar 599 lira fiyattan başlıyor.

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Ucuz cep telefon fiyatları | İşte en ucuz telefon fiyatları marka ve modelleri 2019

İşte fiyatı en uygun akıllı telefonlar

Vestel Venus Go

599 lira

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Ucuz cep telefon fiyatları | İşte en ucuz telefon fiyatları marka ve modelleri 2019

General Mobile GM9 Go

799 lira

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Ucuz cep telefon fiyatları | İşte en ucuz telefon fiyatları marka ve modelleri 2019

Reeder P13

837 lira