Dijital ekonomiye gelir vergisi geliyor
AK Parti'nin, bu hafta TBMM'ye sunması beklenen 'Gelir Vergisi Kanunu'nda değişiklik öngören yasa teklifi ile dijital platformda ticaret de gelir vergisine tabi olacak, gelir vergisi dilimleri değişecek.
AK Parti grubunun son şeklini verdiği teklifin bu hafta içinde TBMM Başkanlığı'na sunulması bekleniyor. Gelir vergisinde dilimlerin değişmesi öngörülen düzenleme ile gelir vergisinde yüzde 35 olan üst limitte de değişikliğe gidiliyor. Yeni vergi paketiyle, az kazanandan az, çok kazanan çok vergi alınması hedefleniyor.
Yapılacak değişiklikle gelir vergisine tabi gelirlerin vergilendirilmesinde, gelir dilimlerine göre uygulanan yüzde 15 ila yüzde 35 arasındaki vergi oranı, kademeli olarak yüzde 50'ye kadar yükseltilecek.
Daha önce Maliye ve Hazine Bakanı Berat Albayrak'ın gündeme getirdiği vergi paketiyle, gelir vergisi tarifelerine yeni kademeler eklenmesi planlandı. Bu çerçevede alternatifli olarak hazırlanan gelir vergisi paketiyle, vergi oranın 500 bin ile 1 milyon arasındaki gelirlerde yüzde 40-42, 1 milyon liranın üzerindeki gelirlerde ise yüzde 45-50'ye çıkarılması ya da birden fazla dilim yerine 500 bin liranın üzerindeki gelirlerde, vergi diliminin yüzde 40 veya 42'ye yükseltilmesi öngörülüyor.
DİJİTAL EKONOMİYE GELİR VERGİSİ GELİYOR
Vergi paketinde ilk kez uygulanması öngörülen yeni düzenleme ile dijital ekonomi de gelir vergisine tabi tutulacak. Bu çerçevede dijital platformların aldıkları reklamlar ile emsal artışlarının vergiye tabi olması, yüksek bedelli emlaklarda verginin artırılması öngörülüyor.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER EKONOMİ HABERLERİ
- KDV uygulamasında önemli yenilik
- İşsizlik rakamları açıklandı
- 5 Kasım'da Türkiye'de! Marmaray'dan geçerek bir ilke imza atacak
- Borçlu şirketlere yapılandırma fırsatı
- 10 bin engelliye mesleki eğitim
- Turizm coştu! "75 milyon hedefi tutar"
- Sinyal almayan cep telefonları kapatılacak
- Doktora öğrencisine 4.500 TL burs
- Son 1,5 yılın en düşük seviyesinde
- THY, Vancouver'e tarifeli seferler başlatacak
- THY, Kanada'nın Vancouver kentine tarifeli seferler başlatacak
- Son dakika: Başkan Erdoğan’dan Türk Konseyi Zirvesi'nde flaş mesajlar
- Başkan Erdoğan'ın da katıldığı Türk Konseyi 7. Zirvesi'nde liderlerden aile fotoğrafı
- The Times'tan AB'ye kritik "Barış Pınarı Harekatı" ve Türkiye sorusu
- Macaristan'dan Barış Pınarı Harekatı'na tam destek
- Rusya'dan flaş açıklama: Ayn el-Arab'da operasyona karşı olduğumuz tamamen yalan!
- Malezya ile Türkiye arasında kritik anlaşma: Zırhlı askeri araç üretiminde ortak çalışılacak
- Son dakika: Başkan Erdoğan’dan ABD basınına flaş açıklamalar: Görevimiz PKK ve DEAŞ bağlantılı gruplarla...
- Çalışan annelere aylık 650 TL maaş müjdesi! Anne çocuk projesi başvurusu nasıl yapılır?
- MEB 2019-2020 takvimi: Kasım ara tatil ne zaman başlıyor?
- Emekliye 1000 TL promosyon geliyor! SSK, SGK, Bağ-Kur emekli promosyon ücreti ne kadar?
- Fransa Türkiye maçı canlı anlatım | Video