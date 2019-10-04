Google Android telefon kullanıcılarını uyardı! Bu modeller...

Google kullanıcıları Android telefonların bazılarında bulunan güvenlik açığını ortaya çıkarttı. Android telefon kullananları korkutan açıklamada tüm kontrolünün uzaktan ele geçirilebileceği ifade edildi. Güvenlik açığının ortaya çıkmasının ardından uzmanlar milyonlarca Android kullanıcısı için açıklama yaptı. Google tarafından yapılan uyarının ardından uzmanlar tüm detayları açıkladı. Android telefon kullanıcılarını tedirgin eden açıktan en fazla etkilenebilecek modeller de belirtildi.