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Google Android telefon kullanıcılarını uyardı! Bu modeller...

Google kullanıcıları Android telefonların bazılarında bulunan güvenlik açığını ortaya çıkarttı. Android telefon kullananları korkutan açıklamada tüm kontrolünün uzaktan ele geçirilebileceği ifade edildi. Güvenlik açığının ortaya çıkmasının ardından uzmanlar milyonlarca Android kullanıcısı için açıklama yaptı. Google tarafından yapılan uyarının ardından uzmanlar tüm detayları açıkladı. Android telefon kullanıcılarını tedirgin eden açıktan en fazla etkilenebilecek modeller de belirtildi.

Giriş Tarihi: 04.10.2019 19:58 Güncelleme Tarihi: 04.10.2019 20:00
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Google Android telefon kullanıcılarını uyardı! Bu modeller...

Google kullanıcıları Android telefonların bazılarında bulunan güvenlik açığını ortaya çıkarttı. Android telefon kullananları korkutan açıklamada tüm kontrolünün uzaktan ele geçirilebileceği ifade edildi. Güvenlik açığının ortaya çıkmasının ardından uzmanlar milyonlarca Android kullanıcısı için açıklama yaptı.

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Google Android telefon kullanıcılarını uyardı! Bu modeller...

Google'ın güvenlik açıkları ve hedefli saldırılara odaklanan araştırma ekibi Project Zero tarafından ortaya çıkarılan bu güvenlik açığı, Android telefonların tüm kontrolünün uzaktan ele geçirilebilmesine olanak sağlıyor.

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Google Android telefon kullanıcılarını uyardı! Bu modeller...

Açığın Google'ın resmi Android uygulama mağazası Google Play dışından yüklenen/indirilen uygulamalar veya Chrome internet tarayıcısı üstünden risk oluşturduğuna dikkat çeken Project Zero ekibi, açıktan etkilenebilecek olan cihaz modellerini de açıkladı.

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Google Android telefon kullanıcılarını uyardı! Bu modeller...

Pixel 1

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Google Android telefon kullanıcılarını uyardı! Bu modeller...

Pixel 1 XL