İŞKUR bekçi alımı 2019 başvurusu nasıl yapılır? İŞKUR bekçi ve güvenlik görevlisi alım şartları neler? İŞKUR binlerce kişinin yeni iş kapısı olmaya devam ediyor. Vatandaşlar internet üzerinden, İŞKUR iş ilanlarını yakından takip ediyor. İŞKUR üzerinden alınacak bekçi ve güvenlik görevlisi alımı yapılacak. İlan vatandaşlar büyük ilgi gördü. Peki İŞKUR bekçi alımı 2019 başvurusu nasıl yapılır? İŞKUR bekçi ve güvenlik görevlisi alım şartları neler? Giriş Tarihi: 11.10.2019 11:44 Güncelleme Tarihi: 11.10.2019 11:51
Her yıl on binlerce kişiye iş umudu olan İŞKUR'un resmi sitesinde yeni ilanlar yayımlanmaya devam ediyor. İş arayan vatandaşlar ise İŞKUR iş ilanlarını yakından takip ediyor. Son olarak İŞKUR'da bekçi ve güvenlik görevlisi ilanları yayımlandı. Başvuruda bulunacak olan adaylar İŞKUR bekçi ve güvenlik görevlisi alımı başvuru şartları nelerdir sorusuna yanıt arıyor. İşte ilanlar hakkında merak edilen detaylar... Türkiye'de iş arayan herkesin ilk olarak yapması gerekenlerin başında İŞKUR kayıt yaptırmak geliyor. İŞKUR'a kayıt yaptırarak, kurumun iş olanağı açısından sunduğu tüm fırsatlardan yararlanabilme imkanına sahip olunabiliyor. İŞKUR kayıt işlemleri çok basit şekilde 2 alternatifli olarak gerçekleştirilebilmektedir. İŞKUR kaydını ister online olarak, ister de bulunulan şehirde bulunan İŞKUR şubelerine bireysel başvuruda bulunarak gerçekleştirebilirsiniz.
İŞKUR BEKÇİ ALIMI İLANLARI
İŞKUR üzerinden istihdam edilmek üzere bekçi alımı ilanı yayımlandı. İlanlara başvuruda bulunmak isteyen vatandaşlar, kurumun internet sitesi üzerinden ya da İŞKUR müdürlüklerinden öz geçmişleriyle beraber başvurularını gerçekleştirebilir
HANGİ İLLERDE BEKÇİ ALIMI YAPILIYOR?
Manisa
İzmir
İstanbul
Aydın
Kırşehir
Antalya
Gaziantep
Bursa
Edirne
BEKÇİ BAŞVURU ŞARTLARI
Söz konusu bekçi alımlarına başvuru yapacak adayların en az ilköğretim mezunu olmaları gerekmektedir. Bunun yanında sağlık problemi bulunmayan, dış görünüşüne özen gösteren, askerlik ile ilişkisi bulunmayan ve yüz kızartıcı suç işlememiş olan adaylar başvuru yapabilecektir.
İŞKUR GÜVENLİK GÖREVLİSİ PERSONEL ALIM İLANLARI
İŞKUR'un resmi internet sitesinde yayımladığı yeni ilanlara göre, Türkiye genelinde ilköğretim ve lise mezunu 780 güvenlik görevlisi alınacak. Aşağıdaki linke tıklayıp "İşyeri Ünvanı" kısmına Güvenlik yazarak güncel güvenlik görevlisi alımı ilanları görebilir, İŞKUR üye bilgilerinizi girerek ilanlara başvuruda bulunabilirsiniz.