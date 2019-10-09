Bir bankadan daha indirim müjdesi! 9 Ekim ihtiyaç kredisi faiz oranları! En uygun ihtiyaç kredisi hangi bankada?
Acil nakit paraya ihtiyacı olan vatandaşlar ihtiyaç kredisi faiz oranları hakkında sorgulama yapıyor. En uygun ihtiyaç kredisi hangi bankada? 9 Ekim ihtiyaç kredisi faiz oranlarında bir değişiklik daha yaşandı. Konut ve taşıt kredilerinde yaşanan indirim kararlarının ardından ihtiyaç kredisi faiz oranları da düşüş gösteriyor. ING Türkiye, 18 ay ve üstü vadeli ihtiyaç kredisi için faiz oranını yüzde 1,19'a kadar çekti. Peki, diğer tüm bankaların ihtiyaç kredisi faiz oranları ne kadar? İşte yanıtı!
İhtiyaç kredisi faiz oranları için yeni bir faiz indirimi kararı daha geldi. Bankalar teker teker ihtiyaç kredisi faiz oranlarında indirim yapıyor. Merkez Bankası'nın yaptığı faiz indirimi sonrası, önce konut kredilerinde düşüş başlamış ardından taşıt kredilerinde de düşüş yaşanmıştı. Şimdi ise ihtiyaç kredisi faiz oranları için araştırma sürüyor. Peki, en uygun ihtiyaç kredisi hangi bankada? Vakıfbank, Halkbank, Ziraat Bankası, Garanti BBVA, Yapı Kredi, İş Bankası, Akbank, ING Türkiye, TEB ve diğer tüm bankaların ihtiyaç kredisi faiz oranları listesi!
ING 1,19'A KADAR DÜŞÜRDÜ
ING Türkiye'den yapılan açıklamaya göre, kredi skoru ve ödeme performansını baz alarak kişiye özel avantajlı faiz oranları sunan banka, 18 ay ve üstü vadeli ihtiyaç kredilerinde faiz oranını yüzde 1,19'a kadar düşürdü.
Hem mevcut hem de yeni müşterileri kapsayan bu indirim ile daha önce yüksek faiz oranları sebebiyle ihtiyaçlarını erteleyen müşteriler de ING'nin avantajlı faiz oranlarından yararlanabilecek.
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