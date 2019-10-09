Son dakika: Merkez Bankası'ndan önemli mesaj
Son dakika haberi... Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal, son dönemde açıklanan verilerin iktisadi faaliyetteki ılımlı toparlanma eğiliminin devam ettiğini gösterdiğini belirtti ve yavaşlayan büyüme kompozisyonunun dış dengeyi olumlu etkilediğini söyledi.
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunu bilgilendirmek amacıyla yaptığı sunumda, cari işlemler dengesindeki iyileşme eğiliminin sürmesinin beklendiğini vurgulayan Uysal, net ihracatın dönemlik büyümeye katkı sağladığını belirtti.
Sunumda, liradaki istikrarlı seyrin yanı sıra enflasyon beklentilerindeki iyileşme ve ılımlı iç talep koşullarının çekirdek enflasyon göstergelerindeki düşüşte belirleyici olduğu ifade edildi. Para politikasına ilişkin olarak ise Eylül ayı PPK toplantısında enflasyon görünümünü etkileyen tüm unsurların dikkate alınarak, politika faizinin 325 baz puan indirilmesine karar verildiği vurgulandı.
Başkan Uysal sunumunun sonunda, enflasyondaki düşüşün hedeflenen patika ile uyumlu şekilde gerçekleşmesi için para politikasındaki temkinli duruşun sürdürülmesi gerektiğini ifade ederek Merkez Bankasının fiyat istikrarı ve finansal istikrar amaçları doğrultusunda elindeki bütün araçları kullanmaya devam edeceğini belirtti.
Sunumdan öne çıkan açıklamalar şöyle sıralandı:
- Türkiye'nin risk primi iyileşme eğilimi sergilemekle birlikte benzer ülkelere kıyasla halen yüksek bir düzeydedir.
- TCMB rezervleri son dönemde artış kaydetmektedir.
- İktisadi faaliyetin sektörel yayılımı kademeli olarak iyileşmektedir.
- Ekonomideki toparlanma üçüncü çeyrekte devam etmektedir
- Turizmdeki güçlü seyrin de katkısıyla net ihracatın büyümeye desteği sürmektedir.
- Son dönemde kredi büyüme oranlarında artış görülmektedir.
- Kredi ve mevduat faiz oranları gerilemiştir.
- Bankacılık sektörü varlık kalitesinde sınırlı bir bozulma gözlenmektedir.
- Bankacılık sektörü güçlü sermaye yapısını korumaktadır.
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