Bankalardan art arda indirim! Konut kredisi faiz oranları ne kadar? En uygun konut kredisi hangi bankada?

Konut kredisi faiz oranları ne kadar? Merkez Bankası’nın aldığı faiz indirimi kararı sonrası ekonomideki olumlu gelişmelerin etkisiyle konut kredisi faiz oranlarında büyük düşüş yaşanıyor. Faizler son 3 yılın en düşük seviyesine geriledi. Konut kredisi faiz oranları ne kadar oldu sorusuna vatandaşlar yanıt arıyor. Bankalardan art arda kredi faiz indirimi açıklaması gelirken, en uygun konut kredisi hangi bankada? İşte, Vakıfbank, Halkbank, Ziraat Bankası, Garanti BBVA, İş Bankası, Yapı Kredi, ING, TEB konut kredisi faiz oranları!

Konut kredisi faiz oranları ev sahibi olma hayali kuran vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. En uygun konut kredisi hangi bankada? Bankaların art arda yaptığı konut kredisi faiz indirimi nedeniyle emlak piyasasında hareketlilik yaşanıyor. Merkez Bankası da faiz indirimi yapmış, olumlu enflasyon verileri nedeniyle konut, ihtiyaç ve taşıt kredilerinde büyük düşüş yaşanmıştı. Faizler son 3 yılın en düşük seviyesine geriledi. Peki, Vakıfbank, Halkbank, Ziraat Bankası, Garanti BBVA, İş Bankası, Yapı Kredi, ING, TEB konut kredisi faiz oranları ne kadar? İşte, en uygun konut kredisi hangi bankada sorusunun yanıtı!

FAİZLER SON 3 YILIN EN DÜŞÜK SEVİYESİNDE

Merkez Bankası'nın faiz indirimi sonrası devlet bankaları öncülüğünde başlayan konut, taşıt ve ihtiyaç kredisindeki faiz indirimine özel bankalar da eşlik ediyor. Konut kredi faizini yakalayan ihtiyaç kredisi son 3 yılın en düşüğüne geriledi.

Merkez Bankası'nın 27 Temmuz'da 4.5 yıl aradan sonra 425 baz puanlık indiriminin hemen ardından 12 Eylül'de 325 puanlık daha indirime gitmesi kredi faizlerinin de düşmesini sağlamıştı. Ziraat, VakıfBank, Halkbank ağustosta konut kredisinde faiz oranlarını yüzde 0.99'a çekmişti. Bu dönemde özel bankalarda konut faizi yüzde 1.30'un üzerindeydi. Son indirimle özelde de konut faizi yüzde 1.15'e kadar indi.

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