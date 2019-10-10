2 bin 183 gence iş
Giriş Tarihi: 10.10.2019
Bakan Selçuk 2 bin 183 genç için kamuya yerleştirme sürecinin başladığını açıkladı. Yurtlarda büyüyen ve kamuda istihdam hakkı kazanan gençlerin tercih işlemlerinin 21 Ekim'de saat 23.59'a kadar devam edeceğini belirtti.Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 2 bin 183 genç için kamuya yerleştirme sürecinin başladığını açıkladı. Selçuk, bakanlığa bağlı yurtlarda büyüyen ve kamuda istihdam hakkı kazanan gençlerin tercih işlemlerinin 21 Ekim'de saat 23.59'a kadar devam edeceğini belirtti. Selçuk, yerleştirme işlemleri için tercih kılavuzunun bugün Devlet Personel Başkanlığı resmi internet sitesinde yayınlanacağını, tercihlerin www.turkiye.gov.tr adresi üzerinden yapılabileceğini, atamaların ise kura yoluyla gerçekleşeceğini söyledi.
SARIMSAK DÜŞÜŞE GEÇTİ
Eylül ayının zam şampiyonu olan sarımsak düşüşe geçti. Sarımsak denince ilk akla gelen Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde kurulan pazarda sarımsak fiyatları kiloda ortalama 5 lira düştü. Fiyatlar, 15 ile 35 lira arasında değişiyor.
AHL İÇİN YIKIM İHALESİ BUGÜN
Millet Bahçesi hazırlıkları kapsamında Atatürk Havalimanı apronunda faaliyetleri sona eren tesislerin ve binaların yıkım ihalesi bugün yapılacak. İhale KDV dahil 1 milyon 950 bin lira muhammen bedel üzerinden açık usulü ile düzenlenecek.
ING KREDİ FAİZİNİ % 1.19'A ÇEKTİ
ING Türkiye, 18 ay ve üstü vadeli ihtiyaç kredisi için faiz oranını yüzde 1.19'a kadar çekti. ING Türkiye Bireysel Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Alper Gökgöz, yeni faiz oranları ile ekonomideki canlanmaya katkıda bulunmaktan mutluluk duyduklarını dile getirdi.
YURT DIŞI ÇIKIŞ HARCI CEPTEN
İnteraktif Vergi Dairesi'nin web ve mobil uygulamaları aracılığıyla yurt dışı çıkış harcı ödenmesine ilişkin sayfası hizmet vermeye başladı. Çıkış kapılarında görevli memura makbuz, dekont veya pul gösterilmesine gerek olmayacak.
AKARYAKITTA HİLEYE ENGEL
EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, Shell'in zammı hemen yansıtabilmek için bayilerine akaryakıt vermediğini ve fiyatlar üzerinde manipülasyon yapma girişimi nedeniyle şirket hakkında soruşturma başlatıldığını hatırlatıp, "Buna izin vermeyiz" dedi.
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