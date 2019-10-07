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Emeklilere 3 maaş avans 10 maaş kredi fırsatı… Emekli maaşı avansı ve faizsiz kredi nasıl alınır?
Milyonlarca SSK, SGK ve Bağ-Kur emeklisine 3 maaş avans ve 10 maaş kredi müjdesi… Emekli maaşı avansı ve faizsiz kredi nasıl alınır? Nakit sıkıntısı çeken emeklilerin avans ve kredi fırsatı bulunuyor. Emeklilik için müracaat meydana getiren vatandaşlara 3 maaş avans fırsatı bulunuyor. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)'ya başvuruda bulunan emekliler, maaşının 3 katı kadar ön ödeme ve 10 maaş kredi alma imkanına kavuşuyor. Böylelikle vatandaşlar acil nakit ihtiyacını gidermiş oluyor. Peki, emekli maaşı avansı ve emekliye faizsiz kredi nasıl alınır? İşte merak edilen detaylar…
Giriş Tarihi: 07.10.2019 21:50 Güncelleme Tarihi: 07.10.2019 21:54
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