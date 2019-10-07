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Emeklilere 3 maaş avans 10 maaş kredi fırsatı… Emekli maaşı avansı ve faizsiz kredi nasıl alınır?

Milyonlarca SSK, SGK ve Bağ-Kur emeklisine 3 maaş avans ve 10 maaş kredi müjdesi… Emekli maaşı avansı ve faizsiz kredi nasıl alınır? Nakit sıkıntısı çeken emeklilerin avans ve kredi fırsatı bulunuyor. Emeklilik için müracaat meydana getiren vatandaşlara 3 maaş avans fırsatı bulunuyor. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)'ya başvuruda bulunan emekliler, maaşının 3 katı kadar ön ödeme ve 10 maaş kredi alma imkanına kavuşuyor. Böylelikle vatandaşlar acil nakit ihtiyacını gidermiş oluyor. Peki, emekli maaşı avansı ve emekliye faizsiz kredi nasıl alınır? İşte merak edilen detaylar…

Giriş Tarihi: 07.10.2019 21:50 Güncelleme Tarihi: 07.10.2019 21:54
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Emeklilere 3 maaş avans 10 maaş kredi fırsatı… Emekli maaşı avansı ve faizsiz kredi nasıl alınır?

Nakit para sıkıntısı çeken milyonlarca emekliye müjdeli haber… Emeklilere 3 maaş avans ve 10 maaş kredi fırsatı SGK tarafından sunuluyor. Emeklilik için müracaat meydana getiren kişiler Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)'ya başvuruda bulunarak maaşlarının 3 katı kadar avans ve faizsiz 10 maaş kredi fırsatına kavuşuyor. Söz konusu sistemin hayata geçmesiyle birlikte, nakit problemi yaşayan vatandaşlar faizsiz kredi imkanına kavuşabilecek. Örneğin; maaşı 2 bin lira olan bir emekli, 6 bin lira alabilecek. Bu para daha sonrasında maaştan taksitle kesilecek. Avanstan faiz alınmayacak. Peki, emekli maaşı avansı ve faizsiz kredi nasıl alınır? İşte, emeklilere 3 maaş fırsatı hakkında tüm merak edilenler!

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Emeklilere 3 maaş avans 10 maaş kredi fırsatı… Emekli maaşı avansı ve faizsiz kredi nasıl alınır?

EMEKLİYE 10 MAAŞ KREDİ VERİLECEK

Bu uygulamanın tüm emeklilere yaygınlaştırılması da gündemde. Emekliler, bu imkanı dört gözle bekliyor. Sistem hayata geçerse; emekliler nakit sıkıntısı yaşadıklarında SGK'ya başvuru yaparak maaşının 3 katına kadar avans isteyebilecek. Örneğin; maaşı 2 bin lira olan bir emekli, 6 bin lira alabilecek. Bu para daha sonra maaştan taksitle kesilecek. Avanstan faiz alınmayacak.

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Emeklilere 3 maaş avans 10 maaş kredi fırsatı… Emekli maaşı avansı ve faizsiz kredi nasıl alınır?

6 BİN 62 TL AVANS

Emeklilik başvurusunu yapan ve aylığı 90 gün içinde bağlanamayanlar, yazılı başvuru yaparak avans alabiliyor. SGK, bu kişilere, net asgari ücretin 3 katına kadar ödeme yapıyor. Yani bu yıl başvuru yapan 6 bin 62 liraya varan avans alabiliyor. Avansın bağlanacak gelir ve aylıkların birikmiş tutarından fazla olan bölümü, daha sonra gelir ve aylıklardan 1/4 (yüzde 25) oranında kesilerek mahsup ediliyor. Avansın bağlanacak gelir ve aylıkların birikmiş tutarından fazla olan bölümü, daha sonra gelir ve aylıklardan 1/4 (yüzde 25) oranında kesilerek mahsup ediliyor.

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Emeklilere 3 maaş avans 10 maaş kredi fırsatı… Emekli maaşı avansı ve faizsiz kredi nasıl alınır?

ALTI AYLIK ENFLASYON SSK

SSK ve Bağkur emeklileri ise memurlar gibi yılda iki zam alıyor. Ancak toplu sözleşme SSK ve Bağkur emeklisini kapsamıyor. Son yapılan toplu sözleşmeye göre; memur ve emeklisine ocak ayında yüzde 4 zam yapıldı. Temmuz ayı itibarıyla da yüzde 5 zam yapıldı. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) dün açıkladığı verilere göre ilk 6 ayda yüzde 5.01 olarak gerçekleşti.

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Emeklilere 3 maaş avans 10 maaş kredi fırsatı… Emekli maaşı avansı ve faizsiz kredi nasıl alınır?

SSK VE BAĞKURLU'YA...

İlk 6 aylık enflasyon, ocak zammı olan yüzde 4'ü aştığı için memur ve emeklisine yüzde 1.01 fark yansıtılacak. Memur ve memur emeklisi temmuzda zaten yüzde 5 zam alacaktı. Böylece toplam zam yüzde 6.01'e çıkacak. Buna karşılık SSK ve Bağkur emeklisinin maaşına yasa gereği ilk 6 aylık artışa paralel yüzde 5.01 zam eklenecek. SSK ve Bağkur emeklisine geçtiğimiz ocak ayında yüzde 10.19, memur ve memur emeklisine ise yüzde 10.73 zam yapılmıştı. Temmuz ayında SSK ve Bağ-Kur'luya yüzde 5 memura yüzde 6 zam yapıldı.