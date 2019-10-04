Son dakika: Bakan Albayrak'tan İVME Finansman Paketi açıklaması
Giriş Tarihi: 04.10.2019 Güncelleme Tarihi: 04.10.2019
Son dakika haberi... Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Enflasyonla mücadelede sağlanan başarı ile birlikte, İVME paketine talep artarken enflasyona endeksli faiz oranları sayesinde finansman maliyetlerinde önemli düşüş sağlandı." dedi.Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabından önemli bir açıklama yaptı.
Albayrak, "İhracat ve katma değerli ürün üretimini güçlendirmeyi hedefleyen İVME finansman paketi, sanayi ve tarım alanlarında üretim altyapısının gelişmesi için katkı sağlamaya devam ediyor. Enflasyonla mücadelede sağlanan başarı ile birlikte, İVME paketine talep artarken enflasyona endeksli faiz oranları sayesinde finansman maliyetlerinde önemli düşüş sağlandı." dedi.
İhracat ve katma değerli ürün üretimini güçlendirmeyi hedefleyen İVME finansman paketi, sanayi ve tarım alanlarında üretim altyapısının gelişmesi için katkı sağlamaya devam ediyor. pic.twitter.com/b9HKsvuChI— Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) 4 Ekim 2019
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER EKONOMİ HABERLERİ
- Ekim ayı 2019 kira artış oranı ne kadar oldu?
- Türkiye'nin enflasyon gerçeği!
- Müjde sonrası talep patladı! 40 kişi birden arıyor
- İflas öncesi skandal! Kasayı boşaltmışlar
- Manisa’da fabrika kuracak Volkswagen'den binlerce kişiye müjde
- Bakan Dönmez: Yavuz sondaj gemimiz ilerliyor
- 5 ilçe için yatırım müjdesi
- Bakan Albayrak'tan flaş açıklamalar
- Bir bankadan daha indirim kararı! İhtiyaç kredisi faiz oranları ne kadar?
- Bakan Albayrak'tan İstanbul Finans Merkezi açıklaması
Daha Fazla Gör
- Son dakika: Atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı
- Devlet Bahçeli’nin sağlık durumu nasıl? MHP’den Bahçeli için son açıklama!
- Meizu Note 8 özellikleri nelerdir? BİM’de satılan Meizu Note 8 teknik özellikleri!
- Öğrencileri tatil heyecanı sardı! İlk ara tatil ne zaman? Kasım tatili için geri sayım…
- Isaac Promise kimdir, kaç yaşında? Isaac Promise ölüm sebebi nedir?
- Bir Zamanlar Çukurova 38. bölüm izle!
- Beşiktaş Wolverhampton maçı radyodan dinle! UEFA Avrupa Ligi Beşiktaş maçı radyo yayını var mı?
- Beşiktaş Wolverhampton maçı şifresiz veren kanallar hangileri?
- Seksenler yeniden ekranlara dönüyor! Seksenler ne zaman başlıyor?
- 2019 Ekim ayı kira artış oranı ne kadar oldu? TEFE TÜFE Ekim ayı kira zammı yüzde kaç?
- Sefer görev emri nedir? Sefer görev emri tebliği ne demek?
- OGM sonuçları açıklandı mı? Orman Genel Müdürlüğü personel alım sonuçları saat kaçta açıklanacak?