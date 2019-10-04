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Son dakika: Bakan Albayrak'tan İVME Finansman Paketi açıklaması

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 04.10.2019 Güncelleme Tarihi: 04.10.2019
BAKAN ALBAYRAK'TAN İVME FİNANSMAN PAKETİ AÇIKLAMASI

Son dakika haberi... Hazine ve Maliye Bakanı , "Enflasyonla mücadelede sağlanan başarı ile birlikte, İVME paketine talep artarken enflasyona endeksli faiz oranları sayesinde finansman maliyetlerinde önemli düşüş sağlandı." dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı , Twitter hesabından önemli bir açıklama yaptı.

Albayrak, "İhracat ve katma değerli ürün üretimini güçlendirmeyi hedefleyen İVME finansman paketi, sanayi ve tarım alanlarında üretim altyapısının gelişmesi için katkı sağlamaya devam ediyor. Enflasyonla mücadelede sağlanan başarı ile birlikte, İVME paketine talep artarken enflasyona endeksli faiz oranları sayesinde finansman maliyetlerinde önemli düşüş sağlandı." dedi.

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