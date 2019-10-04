Manisa’da fabrika kuracak Volkswagen'den binlerce kişiye müjde
Türkiye’ye yatırım kararı alan Alman otomotiv firması Volkswagen’in Manisa’da 943,5 milyon lira sermaye ile "Volkswagen Turkey Otomotiv Sanayi ve Ticaret AŞ" unvanlı şirketini kurması kentte büyük heyecana neden olurken, Alman devinin sosyal alan, konut, eğitim binaları gibi talepleri olduğu ve görüşmelerin sürdüğü öğrenildi.
Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin Manisa Ticaret Sicili Müdürlüğü'nün 2447 sayılı ilanına göre, merkezi Almanya'da bulunan Volkswagen, Manisa'da 943,5 milyon lira sermayeli 'Volkswagen Turkey Otomotiv Sanayi ve Ticaret AŞ' unvanlı şirket kurdu. Buna göre Volkswagen Turkey, 943 milyon 500 bin Türk Lirası sermaye ile Manisa'da kurulurken, şirketin merkezi 'Keçiliköy OSB Mahallesi Cumhuriyet Bulvarı No: 14/118 Yunusemre/Manisa' oldu. Yan sanayisi ile birlikte yaklaşık 10 bin kişiye istihdam sağlayacağı ifade edilen fabrikanın Manisa'nın Yunusemre ilçesi Akgedik Mahallesi ile Manisa OSB arasında 4 bin dönümlük bir alana kurulması ön görülüyor. Bölgedeki arazilerin tapu ve kamulaştırma işlemlerinin büyük ölçüde yapıldığı öğrenilirken, Alman devinin sosyal alan, konut, eğitim binaları gibi talepleri olduğu ve görüşmelerin sürdüğü belirtildi.
FİRMADAN KONUT TALEBİ
Firmanın konut talebi üzerine Bakanlıklar düzeyinde Yunusemre Belediyesi ve OSB'nin görüşmelerde bulunduğu ifade ediliyor. Daha önceden Manisa Organize Sanayi Bölgesi çalışanlarının artan konut ihtiyacını karşılamak için Yunusemre Belediyesinin TOKİ işbirliği ile yapmayı planladığı 5 bin konutluk 'Gürle OSB Kent' projesinin Volkswagen'in talebinin karşılanmasına yönlendirilebileceği iddia edildi. Konuyla ilgili taraflardan henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
ÜRETİMİN YÜZDE 80'İ İHRAÇ
Öte yandan alınan bilgiye göre Volkswagen Manisa'da kuracağı fabrikada yılda 700 bin araç üretecek. Firmanın sevilen modeli Passat ile birlikte 1991'de Volkswagen grubu tarafından satın alınan Skoda modellerinin üretileceği fabrikada üretimin yüzde 20'si Türkiye pazarına sunulacak. Üretimde yüzde 80'lik pay ise ihracata ayrıldığı öğrenildi.
Volkswagen'in Manisa'da fabrika açacağı kesinleşmesiyle birlikte otomobil yan sanayi üretimi yapan firmalarda da hareketlilik yaşanmaya başladı. Özellikle Volkswagen grubu araçlar için yan sanayi üretim yapan firmaların İzmir ve Bursa gibi sanayi kentlerinde fabrika kurmaları bekleniyor.
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