30 Eylül 2019, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

Rifat Hisarcıklıoğlu: YEP'te gerçekçi tedbirler ortaya konulmuş

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 30.09.2019
HİSARCIKLIOĞLU'DAN YENİ EKONOMİ PROGRAMI HAKKINDA AÇIKLAMA

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı , "'nda (YEP) sorunlar doğru tespit ve teşhis edilerek, gerçekçi tedbirler ortaya konulmuş." ifadelerini kullandı.

, yazılı açıklamasında, Hazine ve Maliye Bakanı tarafından ilan edilen YEP'e ilişkin değerlendirmede bulundu.

Programda, ekonomideki hassasiyetlerin dikkate alındığını belirten Hisarcıklıoğlu, Türkiye'yi 2023'e hazırlayacak bir yol haritasının ve yeni bir ekonomik modelin hazırlandığını bildirdi.

Hisarcıklıoğlu, yeniden yüksek büyümenin hedeflenmesinin özel sektöre heyecan ve moral verdiğini vurgulayarak, "Planlanan adımların ekonomide bir sıçrama tahtası işlevi göreceğini, böylece güçlü ve istikrarlı büyüme sürecine geçiş sağlayacağını düşünüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Hisarcıklıoğlu, programla reel sektörü, KOBİ'leri, üreticileri ve yatırımları destekleme yönündeki adımların devam edecek olmasını da memnuniyetle karşıladıklarını kaydetti.

Programın, geleceği daha net görmelerini ve ekonomik aktiviteye ivme sağlayacağına inandığını belirten Hisarcıklıoğlu, "YEP'te sorunlar doğru tespit ve teşhis edilerek, gerçekçi tedbirler ortaya konulmuş. Bizler de Türk iş dünyası olarak ülkemizin hedefleri doğrultusunda tüm gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Bakan Albayrak'tan İstanbul Finans Merkezi müjdesi BAKAN ALBAYRAK'TAN İSTANBUL FİNANS MERKEZİ MÜJDESİ
Bakan Albayrak'tan kamu bankalarının faiz indirimiyle ilgili açıklama BAKAN ALBAYRAK'TAN KAMU BANKALARININ FAİZ İNDİRİMİYLE İLGİLİ AÇIKLAMA
Bakan Berat Albayrak'tan üç kamu bankasının taşıt kredi faizini düşürmesine ilişkin açıklama BAKAN BERAT ALBAYRAK'TAN ÜÇ KAMU BANKASININ TAŞIT KREDİ FAİZİNİ DÜŞÜRMESİNE İLİŞKİN AÇIKLAMA

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER EKONOMİ HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN