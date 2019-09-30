Bakan Albayrak'tan kamu bankalarının faiz indirimiyle ilgili açıklama

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, kamu bankalarının konut kredilerini yapılandırması ile ilgili bir açıklama yaptı. Albayrak, "Ekonomideki her iyileşmeyi vatandaşlarımıza yansıtmaya devam ediyoruz. Konut kredisi yenileme imkanı hayırlı olsun." değerlendirmesinde bulundu.

Kamu bankaları Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank'ın yaptıkları faiz indirimlerinin ardından, daha yüksek faizlerle konut kredisi kullanmış olan müşterilerinin kredilerini yapılandıracaklarını açıkladı.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, bankaların bu adımına ilişkin sosyal medya hesabından değerlendirmede bulundu.

Bakan Albayrak, "Kamu bankalarımız, konut kredisi kullandırdığı vatandaşlarımız için faiz indirimi yaparak kredilerini daha uygun maliyetle yenileme imkanı getirdi. Ekonomideki her iyileşmeyi vatandaşlarımıza yansıtmaya devam ediyoruz. Konut kredisi yenileme imkanı hayırlı olsun" dedi.