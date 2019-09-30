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Bakan Albayrak'tan kamu bankalarının faiz indirimiyle ilgili açıklama

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 30.09.2019 Güncelleme Tarihi: 30.09.2019
BAKAN ALBAYRAK'TAN ÖNEMLİ AÇIKLAMA: HAYIRLI OLSUN

, kamu bankalarının konut kredilerini yapılandırması ile ilgili bir açıklama yaptı. Albayrak, "Ekonomideki her iyileşmeyi vatandaşlarımıza yansıtmaya devam ediyoruz. Konut kredisi yenileme imkanı hayırlı olsun." değerlendirmesinde bulundu.

Kamu bankaları , ve Vakıfbank'ın yaptıkları indirimlerinin ardından, daha yüksek faizlerle konut kredisi kullanmış olan müşterilerinin kredilerini yapılandıracaklarını açıkladı.

, bankaların bu adımına ilişkin sosyal medya hesabından değerlendirmede bulundu.

Bakan Albayrak, "Kamu bankalarımız, konut kredisi kullandırdığı vatandaşlarımız için faiz indirimi yaparak kredilerini daha uygun maliyetle yenileme imkanı getirdi. Ekonomideki her iyileşmeyi vatandaşlarımıza yansıtmaya devam ediyoruz. Konut kredisi yenileme imkanı hayırlı olsun" dedi.

Son dakika: Kamu bankalarından konut kredisi çekenlere faiz müjdesi! Yapılandırma geldi SON DAKİKA: KAMU BANKALARINDAN KONUT KREDİSİ ÇEKENLERE FAİZ MÜJDESİ! YAPILANDIRMA GELDİ

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