Ekonomi hamlesi sonuç verdi! Dolar ve euro düşüyor
Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Hazine Bakanı Berat Albayrak'ın önemli hamleleri sonrası dolar ve euro düşüşünü sürdürdü. Başkan Erdoğan'ın ABD'de yaptığı görüşmeler ve Bakan Albayrak'ın ekonomi projeleri doların 5,64'e kadar inmesini sağladı.
Başkan Erdoğan geçtiğimiz hafta Amerika'ya gitti. ABD Başkanı Trump ile birlikte yemek yiyen Başkan Erdoğan, ticari hacmin büyütüleceğini duyurmuştu. Ekonomide atılan önemli adımların ardından kurdaki düşüş devam etti.
6,34'e kadar çıkan euro 6,16'ya, 5,72'ye çıkan dolar ise 5,64'e kadar geriledi.
100 MİLYAR DOLARLIK HEDEF BELİRLENDİ
Başkan Erdoğan, ABD ile Türkiye arasında güçlü, kapsamlı ve stratejik müttefiklik ilişkisi bulunduğunu belirterek, " Bu pozitif gündemin en önemli unsurlarından biri de ekonomik ve ticari ilişkilerimizin gerçek potansiyeli yansıtacak düzeye ulaştırılmasıdır. Sayın Başkan'la yaptığımız görüşmede ikili ticaret hacmimiz için 100 milyar dolarlık bir hedef belirledik. Enerjiden müteahhitlik hizmetlerine, turizmden tekstile iki ülkenin nispeten üstünlük sahibi olduğu alanlarda iş birliğimizi çeşitlendirme kararı aldık. Bu hedef doğrultusunda hem iki ülke yetkilileri hem de özel sektör temsilcileri önemli çalışmalar yapıyor. Bilhassa, Türk-Amerikan İş Konseyi'nin hazırladığı raporun bu hedefe yönelik gayretlere ışık tutacağına inanıyorum " şeklinde konuşmuştu.
ALBAYRAK 'YENİ EKONOMİ PROGRAMI'NI AÇIKLADI
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Türkiye'nin 2020-2022 dönemini kapsayan üç yıllık Yeni Ekonomi Programı'nı (YEP) Ankara'da kamuoyu ile paylaştı. Ekonomide gelecek 3 yılın yol haritası niteliği taşıyan 'Yeni Ekonomi Programı'nı açıklayan Bakan Albayrak, bu yılki programın ana temasını 'Değişim Başlıyor' olarak açıkladı.
Albayrak açıklamasında İstanbul Finans Merkezi'nin 2021 sonunda devreye alınacağının müjdesini de verdi.
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