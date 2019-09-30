3 bankadan müjdeli haber… Konut kredisi faiz oranları ne kadar? En uygun konut kredisi hangi bankada?

Konut kredisi faiz oranları ne kadar? Ekonomide esen olumlu havanın ardından en uygun konut kredisi hangi bankada? Bankaların konut kredilerinde düşüş sürerken müjdeli haber kamu bankalarından geldi. Kamu bankalarından konut kredisi alan vatandaşlar yapılandırma yapabilecek. Peki, yeni ev almak isteyen vatandaşlar için konut kredisi faiz oranları ne kadar? İşte Halkbank, Ziraat Bankası, Vakıfbank, Garanti, TEB, ING, Yapı Kredi, İş Bankası, Akbank ve tüm bankaların konut kredisi faiz oranları…

Konut kredisi faiz oranları ne kadar? Güncel konut kredisi faiz oranları ev sahibi olma hayali kuran binlerce vatandaş tarafından araştırılmaya başlandı. Kamu bankalarından kredi faizlerinde yapılandırma müjdesi gelmesinin ardından konut kredisi faiz oranları yoğun şekilde sorgulanıyor. Peki en uygun konut kredisi hangi bankada? Halkbank, Ziraat Bankası, Vakıfbank, Garanti, TEB, ING, Yapı Kredi, İş Bankası, Akbank ve diğer tüm bankaların konut kredisi faiz oranları düşüş gösteriyor. Ekonomide yaşanan olumlu gelişmeler ve Merkez Bankası'nın aldığı faiz indirimi kararı sonrası konut kredilerine vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor. İşte en uygun konut kredisi hangi bankada sorusunun yanıtı!

ZİRAAT BANKASI FAİZ ORANLARI

Tüketici kredisi: 1.35

Taşıt kredisi: 1.43

Konut kredisi: 0.99

VAKIFBANK FAİZ ORANLARI

Konut kredisi: 0.99

Taşıt kredisi: 1.13

İhtiyaç kredisi: 1.35

İŞ BANKASI FAİZ ORANLARI:

İhtiyaç kredisi: 1.55

Taşıt kredisi: 1.39

Ev kredisi: 1.17

HALKBANK FAİZ ORANLARI:

İhtiyaç kredisi: 1.35 (Kamu ve özel sektör çalışanları için)

Taşıt kredisi: 1.42

Konut kredisi: 0.99

GARANTİ BANKASI FAİZ ORANLARI:

İhtiyaç kredisi: 1.76

Konut kredisi: 1.26

Taşıt kredisi: 1.49

TEB FAİZ ORANLARI:

İhtiyaç kredisi: 1.25

Taşıt kredisi: 1.25

Konut kredisi: 1.15

AKBANK FAİZ ORANLARI:

İhtiyaç kredisi: 1.71

Taşıt kredisi: 1.49

Konut kredisi: 1.17

DENİZBANK FAİZ ORANLARI

İhtiyaç kredisi: 1.69

Tüketici kredisi: 1.69

Mortgage kredisi: 1.99

Taşıt kredisi: 1.77

FİNANSBANK FAİZ ORANLARI:

İhtiyaç kredisi: 1.29

Konut kredisi: 1.57

Taşıt kredisi: 1.59

YAPIKREDİ FAİZ ORANLARI:

Taşıt kredisi: 1.64

Konut kredisi: 1.36

Bireysel ihtiyaç kredisi: 1.75