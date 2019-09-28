Kredi kartı sahiplerine büyük müjde! 2019 kredi kartı faiz oranları ne kadar?

2019 kredi kartı faiz oranları ne kadar? Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre kredi kartı sahiplerine müjdeli haber geldi. Yeni düzenlemeye göre kredi kartı faiz oranları düşecek. Böylelikle milyonlarca kredi kartı sahibi daha düşük faiz oranlarıyla alışveriş yapabilecek. Faiz oranlarında düşüş hem TL hem de yabancı para cinsinden olacak. Peki, kredi kartı faiz oranları yüzde kaç oldu? Kredi kartı faiz oranları ne kadar? İşte yanıtı!

Kredi kartı faiz oranları ne kadar oldu? Kredi kartı faiz oranları yüzde kaç oldu? Resmi Gazete'de yayımlanan yeni karara göre kredi kartı faiz oranlarında düzenleme yapılacak. Türk lirası cinsinden ve yabancı para cinsinden kredi kartı faiz oranları düşüş gösterecek. Düzenlemenin ardından kart sahipleri kredi kartı faiz oranları ne kadar sorusuna yanıt arıyor. Kredi kartı faiz oranları yüzde kaç? Yeni faiz oranlarının 1 Ekim 2019 tarihinde yürürlüğe gireceği açıklandı.