Bankalardan faiz indirim müjdesi! Kredi faiz oranları ne kadar? Güncel Halkbank, Vakıfbank, Ziraat Bankası, Garanti, TEB, ING kredi faiz oranları!

Bankaların kredi faiz oranları düşüş göstermeye devam ediyor. Kredi faiz oranları ne kadar? Merkez Bankası'nın aldığı faiz indirimi kararlarının ardından, Halkbank, Vakıfbank, Ziraat Bankası, Garanti, TEB, ING kredi faiz oranları araştırılmaya başlandı. Peki, kredi faiz oranları ne kadar oldu? İhtiyaç kredisi, konut kredisi ve taşıt kredisine ihtiyaç duyan vatandaşlar bankaların kredi faiz oranlarını merak ediyor. Kamu bankalarının kredi faiz oranlarında büyük bir düşüş gözlenirken, özel bankalar da bu furyaya katıldı ve kredi faiz oranları düşüş göstermeye devam ediyor. İşte, en güncel kredi faiz oranları!