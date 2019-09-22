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Bankalardan faiz indirim müjdesi! Kredi faiz oranları ne kadar? Güncel Halkbank, Vakıfbank, Ziraat Bankası, Garanti, TEB, ING kredi faiz oranları!

Bankaların kredi faiz oranları düşüş göstermeye devam ediyor. Kredi faiz oranları ne kadar? Merkez Bankası'nın aldığı faiz indirimi kararlarının ardından, Halkbank, Vakıfbank, Ziraat Bankası, Garanti, TEB, ING kredi faiz oranları araştırılmaya başlandı. Peki, kredi faiz oranları ne kadar oldu? İhtiyaç kredisi, konut kredisi ve taşıt kredisine ihtiyaç duyan vatandaşlar bankaların kredi faiz oranlarını merak ediyor. Kamu bankalarının kredi faiz oranlarında büyük bir düşüş gözlenirken, özel bankalar da bu furyaya katıldı ve kredi faiz oranları düşüş göstermeye devam ediyor. İşte, en güncel kredi faiz oranları!

Giriş Tarihi: 22.09.2019 20:28 Güncelleme Tarihi: 22.09.2019 20:31
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Bankalardan faiz indirim müjdesi! Kredi faiz oranları ne kadar? Güncel Halkbank, Vakıfbank, Ziraat Bankası, Garanti, TEB, ING kredi faiz oranları!

Kredi faiz oranları ne kadar oldu? Bankalardan faiz indirim müjdesi devam ediyor ve kredi faiz oranlarında büyük düşüş sürüyor. Güncel kredi faiz oranları vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Peki, Halkbank, Vakıfbank, Ziraat Bankası, Garanti, TEB, ING kredi faiz oranları ne kadar, yüzde kaç? Merkez Bankası'nın aldığı faiz indirimi kararı sonrası bankaların kredi faiz oranlarında büyük düşüş yaşandı. Özellikle kamu bankalarında kredi faiz oranları indirimi göze çarpıyor. Konut kredisi, ihtiyaç kredisi ve taşıt kredisi faiz oranlarında eksi yönlü düşüş sürüyor. Peki, güncel kredi faiz oranları nasıl? Kredi faiz oranları ne kadar oldu? İşte yanıtı!

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Bankalardan faiz indirim müjdesi! Kredi faiz oranları ne kadar? Güncel Halkbank, Vakıfbank, Ziraat Bankası, Garanti, TEB, ING kredi faiz oranları!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın politika faizini temmuzda 425, bu ay da 325 baz puan indirmesi tüketicilerin kredi taleplerini canlandırdı. Bankacılar canlanmanın ticari krediye de yansımasını bekliyor.

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Bankalardan faiz indirim müjdesi! Kredi faiz oranları ne kadar? Güncel Halkbank, Vakıfbank, Ziraat Bankası, Garanti, TEB, ING kredi faiz oranları!

Bankanın bu iki güçlü faiz indirimi hamlesinden sonra ilk yansıma kamu bankalarının yaptığı faiz indirimlerinde görüldü. Kamu bankalarının ihtiyaç, konut ve ticari kredilerde yaptığı faiz indirimlerini özel bankalar da izlediler. Bu faiz indirimlerinin bireysel ve ticari kredi kullananların taleplerine etkisi ise yavaş yavaş görülmeye başlandı.

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Bankalardan faiz indirim müjdesi! Kredi faiz oranları ne kadar? Güncel Halkbank, Vakıfbank, Ziraat Bankası, Garanti, TEB, ING kredi faiz oranları!

Genel olarak ekonomi çevresi geçen yıl yüzde 30'lara varan faizlerin şu günlerde yüzde 16'lara düşmesinin çok önemli bir gelişme olarak değerlendiriyor.

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Bankalardan faiz indirim müjdesi! Kredi faiz oranları ne kadar? Güncel Halkbank, Vakıfbank, Ziraat Bankası, Garanti, TEB, ING kredi faiz oranları!

İŞTE BANKALARIN GÜNCEL KREDİ FAİZ ORANLARI!

VAKIFBANK FAİZ ORANLARI

Konut kredisi: 0.99

Taşıt kredisi: 1.13

İhtiyaç kredisi: 1.35